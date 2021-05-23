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社會 社會焦點 保障人權

女作業員想借5萬「金融卡寄給專員」　竟淪詐騙共犯

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，警方發現有詐騙集團趁疫情期間，趁民眾陷入經濟困境之際詐騙。台中1名26歲女性作業員因資金週轉需求，在臉書看到「168借錢網」貸款廣告，與一名所謂貸款專員取得聯繫，商借新台幣5萬元，未料詐騙集團據此騙取她的證件、存摺提款卡資料，被害女子差點淪為詐騙集團人頭帳戶供應者。

▲刑事局23日對疫情盛行的假貸款詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局23日對疫情盛行的假貸款詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒在溝通借款過程向被害人表示，借貸建檔完成，會由公司外務人員跟她約見面進行資料審核簽約，借貸金額會以匯款方式給他，對方請他提供收款帳戶的存摺封面以及金融卡正反面。

被害女提供帳戶資料，專員卻又改口表示因新冠肺炎疫情的關係，公司取消面對面審核簽約，須請她把金融卡寄到公司進行測試，才算完成審核。

被害人未多加思索，就把自己銀行金融卡寄出給對方，結果數天後，突然接到銀行警訊她異常使用金融卡，被害女驚覺有異，這才馬上致電銀行掛失金融卡，不料仍然晚了一步，隔日即收到銀行致電通知，她的帳戶已被其他騙匯被害人提告，遭檢警設定為警示帳戶。被害人弄半天沒借到錢，還淪為詐騙集團人頭帳戶，只能傷心報警求助。

刑事局呼籲民眾，疫情期間如有資金需求，千萬誤信來路不明的網路貸款廣告、與陌生人加LINE聯繫，請民眾在與陌生人加LINE之前多查詢，千萬別把詐騙集團加入好友，有任何疑問也可隨時撥打165反詐騙專線進行諮詢。

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