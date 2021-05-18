黑幫諸葛亮幕後老大落網！假鈔詐黑水鬼6名錶　天蠍堂主恐遭聲押

▲刑事局幹員今天行動逮捕在逃的竹聯幫天蠍堂堂主陳昇琥。（圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

檢警偵辦竹聯幫天蠍堂主陳昇琥共組詐騙集團，透過假裝金主要在網路上購買高價名錶，利用小弟拿假鈔、假匯款單方式交易，前後騙得6支勞力士黑水鬼，造成不少富商、名錶藏家受害；檢警調查發現台北市警局退休警周光熹涉案，並幫詐騙集團行騙提供規避檢警查緝的教戰守則，內神通外鬼讓檢警頭痛，刑事局今天收網逮捕在逃的竹聯幫天蠍堂主陳昇琥，訊後將他移送台北地檢署並建請檢察官聲請羈押。



檢警從2020年9月起陸續偵辦靈骨塔詐騙集團案件，警方從通聯紀錄發現，周員利用本身從警職能，提供詐騙集團變造身分、規避通聯，集合出發及犯案後解散的教戰守則，行為宛如黑幫「諸葛亮」。

刑事局會同萬華警局龍山派出所，18日上午行動逮捕在逃的竹聯幫天蠍堂主陳昇琥，檢警查出陳昇琥除了教唆小弟假鈔騙名錶外，也透過小弟跟拍車手與被害人對話過程當作教材、犯案手法縝密，警詢後依觸犯詐欺、槍砲、毒品等罪名移送台北地檢署，北檢檢察官目前複訊中。

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