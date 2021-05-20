無業男開水房幫博弈集團洗黑錢8千萬　國際刑警追海外神秘帳戶

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警宣布破獲一起跨國地下匯兌、洗錢水房，警方2020年接獲線報，高雄市鼓山區一名洪姓主嫌對外宣稱是「中華電信機房」屬於中華電信外包商，欺騙房東和鄰居，承租鼓山區某社區大樓住宅，拿來經營水房，涉嫌幫大陸博奕網站、詐騙集團利用大陸網銀等人頭帳戶洗錢。

▲刑事局國際刑警科宣布偵破位於高雄鼓山區的洗錢水房。（圖／記者張君豪翻攝）

國際刑警獲報後從去年底到今年4月間陸續行動一舉瓦解此水訪並先後收網逮捕24名集團成員到案，警方粗估該水房經營約半年經手贓款超過8千萬元。

刑事局國際刑警科偵一隊在去年11月間接獲情資，並於當地高雄市岡山、鼓山警分局、高雄市刑大及北市警刑大共組專案小組、報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組歷經蒐證調查，刑事局去年12月15日先在高雄市鼓山區攻堅該轉帳水房逮捕王姓幹部、姜南及集團成員共14人到案。

▲刑事局國際刑警科宣布偵破位於高雄鼓山區的洗錢水房。（圖／記者張君豪翻攝）

警方透過數位鑑識還原水房匯款紀錄後，今年3月31日循線逮捕水房負責人洪姓主嫌（40歲）、金主陳嫌地下匯兌業者蕭嫌等3人，並於4月底通知涉案洗錢人頭帳戶7名到案說明、刑事局3次行動前後逮捕24名跨國洗錢犯到案。

並查扣機房電腦主機、犯案手機85支、現金18萬4千元、筆記型電腦1臺、帳冊3本、教戰守則1本、金融卡22張、U盾130個、主機12臺等相關證物。警詢後依洗錢防制法、銀行法及刑法賭博等罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

洪嫌落網後，供稱是以每筆贓款抽傭0.6%手續費協助洗錢，但洪男說法明顯低於黑市洗錢行情，加上他落網後早已脫產，警方懷疑他將洗錢獲利及手上贓款都轉到大陸銀行帳戶隱匿，未來將持續追查後續金流。

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