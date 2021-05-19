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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林俊宏／人頭帳戶是詐騙集團被害人或共犯

▲▼詐騙，駭客，人頭帳戶，詐騙集團，科技犯罪。（圖／視覺中國）

▲法院在處理詐騙集團關於帳戶所有人是否有罪，採取廣泛入人於罪，把詐騙集團的過錯移轉給無辜帳戶所有人。（圖／視覺中國）

銀行帳戶被詐騙集團拿去使用，就等於是詐騙集團的一員嗎？銀行帳戶是詐騙集團完成詐騙不可欠缺的重要環節，而詐騙集團為了逃避法律責任，自然不會願意使用自己的帳戶，如此一來，詐騙集團就必須要向外取得他人的銀行帳戶。但是除了詐騙集團的成員，究竟有什麼人會願意提供帳戶給詐騙集團呢？

有些人可能是為了想要從中拿到好處而提供銀行帳戶，例如把銀行帳戶賣給不認識的人；有些人可能是基於某些特定的原因，自主提供帳戶給他人，像是求職者應公司的要求而提供帳戶的情形；有些人則是在不知情的狀況下，帳戶被詐騙集團使用，例如帳戶遺失、被盜等。

無論詐騙集團是怎麼拿到銀行帳戶的，法院對於銀行帳戶被詐騙集團使用的人，一貫態度是認為，「現在詐騙盛行，大家都應該知道把銀行帳戶交給別人使用，有很高的可能會被詐騙集團利用，所以只要把銀行帳戶交給別人使用，幾乎就等於是放任詐騙集團利用自己的帳戶，也就是詐騙集團的一員」，所以不管你知不知道你的帳戶會不會被詐騙集團使用，反正你的帳戶被用了，你就是詐騙集團一員。

除此之外，近年來法院不只把帳戶被使用的人認定是詐騙集團的成員，還加碼認定，帳戶被使用者除了會成立詐欺罪外，還會構成洗錢罪，因為法院認為大家都可以理解到，帳戶一旦被利用來提領現金，就會製造金錢流向的斷點，讓人無法追查金錢的去向，所以把帳戶給他人使用的同時，除了幫助詐騙集團詐騙他人外，也會被認為是在幫助詐騙集團洗錢。

不過，把銀行帳戶提供給他人使用的人，真的有意識到自己是在參與詐騙集團，甚至是在幫詐騙集團洗錢嗎？法院不論帳戶究竟是基於什麼原因被詐騙集團取得，不論帳戶所有人是基於什麼樣的認知提供給他人，一概認為帳戶所有人不僅幫助詐欺，而且還幫助洗錢的認定方式，其實是課予人民一個義務，要求人民必須確保使用你帳戶的人不是詐騙集團，如果人民沒辦法確保，只要有人被騙，就會直接認定你是詐騙集團的一員。

這也就是說，人民被要求有確保他人不去犯罪的義務，如果沒辦法做到確保他人不犯罪，那就好好保護你的帳戶，不能讓其他人使用你的帳戶，而且你保護帳戶還要做到無論如何不能遺失、不能被偷、不能被騙，否則不管你的帳戶是不小心掉了、被偷了或被騙走了，只要詐騙集團用了你的帳戶，你就是詐騙集團的一份子，幫助詐欺，也幫助洗錢。

其實法院並不是對於所有犯罪行為中的帳戶所有人，都課予人民保護自己帳戶和確保他人不犯罪的義務。舉例來說，如果你的帳戶是被擄人勒贖犯用來取得贖款之用，法院會要求你必須知道，向你借用帳戶者，是要利用你的帳戶來讓被害人匯入贖款，才有可能認定你是擄人勒贖集團的成員。這和法院在面對詐騙集團案件的帳戶所有人的認定，最大的差別在於，法院是否在乎帳戶所有人是不是知道帳戶被別人拿去做何用途？在一般犯罪，法院在乎你知不知道帳戶被拿去做什麼用，如果知道才會是犯罪；但是在詐騙集團的案件中，法院不在乎你知不知道，反正你的帳戶被使用了，你就是詐騙集團。也就是說，法院在處理詐騙集團關於帳戶所有人是否有罪的部分，是採取廣泛入人於罪的處理方式。

法院廣泛入人於罪的認定結果，也許是希望藉由要求人民保護自己帳戶，來減少詐騙集團的猖獗，但是相對的，這樣的認定結果，也讓許多根本不是詐騙集團成員的人，被認為是詐騙集團，無端成為犯罪者，甚至還要賠償被害人被詐騙的損失。如此一來，法院等同是把詐騙集團的過錯，移轉給無辜的帳戶所有人，讓無辜的人民為國家承擔追究詐騙集團不利的惡果。

法院理應維護公平正義，但是法院對於詐騙集團中帳戶所有人的論罪標準，根本就是冤案的生產源頭，也正是不公不義的具體展現！

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▲▼林俊宏律師●林俊宏，義謙法律事務所主持律師、台灣刑事辯護律師協會理事長、法律扶助基金會台北分會會長、台北律師公會刑事法委員會主委、民間司法改革基金會常務董事暨常務執行委員。以上言論不代表本報立場。

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