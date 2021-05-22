買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

▲狡猾的傳統市場女賊落網，讓周邊市場的攤販與顧客都鬆了一口氣。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區一處傳統市場從去年底到今年3月初，短短3個月時間頻頻傳出竊案！經警方統計遭竊的物品五花八門，包含現金、腳踏車、衣物等，不過竊賊似乎熟悉警方偵辦手法，都以徒步方式行竊、刻意製造斷點，加上案發地監視系統薄弱、增加警方查緝困難，經過一再比對監視器過濾案發時段可疑人士身影，高市警最終鎖定狡猾的林姓女賊，將人逮補，而她落網後也讓經常需要上市場採買的媽媽們鬆了一口氣。

警方指出，這名年過60歲的林姓女賊，多以步行及搭乘大眾運輸方式移動到高雄各大傳統市場伺機犯案，由於她出沒的地點時常會更動，警方調閱了上百筆路口及大眾運輸車輛監視器，終於鎖定她的活動範圍與居住地點，向高雄地檢署聲請拘票，在上個月中（14日）早上8點於新興區將人拘提到案。

警方進一步表示，這名讓傳統市場攤販及顧客頭痛不已的61歲林姓女賊，本身僅國小畢業，老家在雲林，沒結婚的她獨自一人住在高雄且與家人斷絕聯絡，但她不靠工作謀生，從15年前開始到處行竊，前前後後因偷竊被逮超過10次，但或許是被抓過太多次，深知警方辦案方式的她變得越來越狡猾，因此練就一身「躲警察」的功力。

▲狡猾的傳統市場女賊落網，讓周邊市場的攤販與顧客都鬆了一口氣。（圖／記者黃子倩翻攝）

據警方了解，林姓女賊不僅會用步行方式行竊，也曾以單車代步，擔心警方追查後來甚至改成搭乘大眾運輸工具，且她行竊手法雖常見，卻難以防範！因她基本上都隨機在市場內閒晃，看到有民眾將包包或者手提袋放在機車座墊上或者攤位旁邊，就趁人不注意、伸出第三隻手。

不過賊星該敗，經警方地毯式的調閱監視器逐一比對，最終在上個月14日上午8點，將人當時在新興區租屋處的林姓女賊逮補，她落網的消息傳出後，包括新興、左營以及苓雅分局轄區的市場攤販一共11人前往警局指認，警方這時才知道，原來女賊下手的目標那麼多，但多數被害人因被竊物品價值不高等原因未報案，不過女賊落網確實讓頻繁出入傳統市場的人都鬆了一口氣。

警方表示，受歡迎的傳統市場總是人聲鼎沸，加上動線較擁擠，稍不留心容易成為宵小下手的目標，三民二分局呼籲市民前往購物要提高警覺，並注意隨身財物及有無遺留物品於交通工具上，如有發現犯罪情事，請立即向警方報案，共同維護安全友善城市。

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