　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄鴿巡邏開單男「沒戴口罩」！意外抓到11年徒刑「通緝犯」

▲▼ 新興分局抓沒戴口罩意外抓到通緝犯 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局警方抓沒男子戴口罩、意外逮到通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄新興分局前金派出所員警昨（21日）晚間9點多執行巡邏勤務時，在六合路上發現一名未戴口罩的男子，上前欲開出罰單時，意外發現他神情緊張，且報身份證號時，意外發現他的長相和警用電腦上顯示的長相差異太大，帶回派出所進一步盤查，意外發現真實身份竟然是一名「詐欺通緝犯」，且身背11年徒刑，現已將人移送。

警方指出，這起事件發生在昨（21日）晚間9點多在文武一街上，當時警方正在執行民眾群聚勸導專案時，發現一名年輕男子未戴口罩，警方上前勸導過程，查證身分時發現自稱「鄭00」的男子證件照與本人完全不相符。男子看警方懷疑，一開始還狡辯稱是太久沒有去更新證件照，警方仍不相信其所說的，後經警方深入追查比對，該男子竟是11年有期徒刑的詐欺通緝犯28歲的薛00，另警方調查薛嫌所戴包包內竟然還有他人的存摺，全案詐欺通緝部分移送外，另將薛嫌冒用他人身分以及持有他人存摺部分訊後移請高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情期間警方仍努力維護治安，對於任何不法仍會竭力偵辦，遏止各類犯罪情事發生，確保治安狀況平穩，也再次提醒市民外出注意配戴口罩，減少不必要之外出，一同抗疫，嚴防疫情擴散。

▲▼ 新興分局抓沒戴口罩意外抓到通緝犯 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局警方抓沒男子戴口罩、意外逮到通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

更多新聞：

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

修但幾勒！買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：即日起改電話預約

口罩取締玩真的！小港警分局3天開單102張　分局長親率隊防疫稽查

金門養生館「假關門真營業」！警見「穿著清涼小姐」接2客祭重罰

高雄警分局傳抓不戴口罩「1件1嘉獎」　網諷：我靠開口罩罰單升官

全罩式安全帽「罩不住」！男騎士騎車不戴口罩　高雄鴿鷹眼揪出

ET快訊
獨／林口長庚爆「院內確診」　多醫護遭匡列
女星戴雙口罩出門　回家全身消毒後「GG了」：才出門2小時而已
2週內解除3級機率小！網曝「確診數下降」關鍵：柯P也看這指標
中和一家9口「5確診2人待送醫」　年紀最小才6歲
基隆哥26天暈船！茶藝館影片嗨傳　客見「肉色三角洲」
快訊／板橋中和9.8萬人劃熱區「要封里？」 新北市政府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

柔道童昏迷1個月腦積水　父PO文不滿母拒引流手術...院方說話了

又逮人體連結！彰化警全套防護按電鈴　她全裸開門「見客」臉綠

快訊／續攤金沙酒店拒不配合疫調　新竹確診男遭重罰30萬

辛苦了！穿隔離衣載確診者送醫　消防員「熱衰竭吊點滴」畫面曝

宜蘭民宅室內7大1小群聚！違室內5人禁令　「有人沒戴罩」警法辦

快訊／龜山工地「吊車倒了」！吊臂高空墜落重擊　砸毀小客車

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

快訊／高雄鴿巡邏開單男「沒戴口罩」！意外抓到11年徒刑「通緝犯」

恐怖衝擊！休旅車遭油罐車撞進騎樓　車體「揉成一團」駕駛送醫　

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

柔道童昏迷1個月腦積水　父PO文不滿母拒引流手術...院方說話了

又逮人體連結！彰化警全套防護按電鈴　她全裸開門「見客」臉綠

快訊／續攤金沙酒店拒不配合疫調　新竹確診男遭重罰30萬

辛苦了！穿隔離衣載確診者送醫　消防員「熱衰竭吊點滴」畫面曝

宜蘭民宅室內7大1小群聚！違室內5人禁令　「有人沒戴罩」警法辦

快訊／龜山工地「吊車倒了」！吊臂高空墜落重擊　砸毀小客車

仁武分局遭酸「烤鴨分局」！溝通人氣美食改預約：要不要連進貨都管

快訊／高雄鴿巡邏開單男「沒戴口罩」！意外抓到11年徒刑「通緝犯」

恐怖衝擊！休旅車遭油罐車撞進騎樓　車體「揉成一團」駕駛送醫　

新冠「八大」防疫關鍵曝！戴好口罩才是保命符　坐飛機勿靠近走道

陳時中「一句話奏效」　直擊北市變空城！天龍人喊：驚呆全世界

雲南、青海接連發生強震　陸專家：初判兩處地震沒有關聯

獨／林口長庚爆「院內確診」多醫護遭匡列　院方：2家屬自聘護工染疫

「新車味」讓人上車暈到翻？網激推：這台車空氣「最清新」

李顯龍：美中發生軍事衝突「一切都完了」！　籲雙方多合作

重災區！新北證實今本土確診暴增　8快篩站開放採檢

2年重逢⋯姜虎東、李壽根緊擁：辛苦了！　安宰賢眼眶紅哭了

「別和外國人一起用餐！」日本保健所防疫文宣涉歧視急撤回

桃園驚喜大雨1小時　石門水庫集水區「雨量竟爆零」好可惜

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

社會熱門新聞

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：今的確爆量

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

機車撞「短裙美腿女騎士」　網狂重播「關鍵露出瞬間」

苗栗民宅6人群聚打牌遭逮　罰鍰6萬起跳

「人與人連結」剩2千！彰警揪2茶花女賣春

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

快訊／台中中清路民宅起火疑有人受困　警消急灌救

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

即／無罩罰最重首例曝！台中大媽挨罰1.5萬

網留言「蔡英文確診」　刑事局：境外IP

更多熱門

相關新聞

朱學恒：確診數字已經不重要　保護自己家人、不要有沒必要的恐慌

朱學恒：確診數字已經不重要　保護自己家人、不要有沒必要的恐慌

台灣新冠疫情爆發，一周累積本土病例已突破千例，許多為此擔憂出現許多搶購潮。對此，名嘴朱學恒22日在臉書呼籲各界，確診數字已經不重要了，保護好自己跟家人就好，不要有沒必要的恐慌。

今日本土案例暴增　她：這不是新的感染人數

今日本土案例暴增　她：這不是新的感染人數

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明

台南市衛生局對案2336 足跡更正說明

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄新興分局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：今的確爆量

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

「中和方唐鏡」妻曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面