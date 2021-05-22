快訊／高雄鴿巡邏開單男「沒戴口罩」！意外抓到11年徒刑「通緝犯」

▲新興分局警方抓沒男子戴口罩、意外逮到通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄新興分局前金派出所員警昨（21日）晚間9點多執行巡邏勤務時，在六合路上發現一名未戴口罩的男子，上前欲開出罰單時，意外發現他神情緊張，且報身份證號時，意外發現他的長相和警用電腦上顯示的長相差異太大，帶回派出所進一步盤查，意外發現真實身份竟然是一名「詐欺通緝犯」，且身背11年徒刑，現已將人移送。

警方指出，這起事件發生在昨（21日）晚間9點多在文武一街上，當時警方正在執行民眾群聚勸導專案時，發現一名年輕男子未戴口罩，警方上前勸導過程，查證身分時發現自稱「鄭00」的男子證件照與本人完全不相符。男子看警方懷疑，一開始還狡辯稱是太久沒有去更新證件照，警方仍不相信其所說的，後經警方深入追查比對，該男子竟是11年有期徒刑的詐欺通緝犯28歲的薛00，另警方調查薛嫌所戴包包內竟然還有他人的存摺，全案詐欺通緝部分移送外，另將薛嫌冒用他人身分以及持有他人存摺部分訊後移請高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情期間警方仍努力維護治安，對於任何不法仍會竭力偵辦，遏止各類犯罪情事發生，確保治安狀況平穩，也再次提醒市民外出注意配戴口罩，減少不必要之外出，一同抗疫，嚴防疫情擴散。

▲新興分局警方抓沒男子戴口罩、意外逮到通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

更多新聞：

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網 警：她步行偷竊很難抓

修但幾勒！買高雄仁武烤鴨別急衝店面 老闆：即日起改電話預約

口罩取締玩真的！小港警分局3天開單102張 分局長親率隊防疫稽查

金門養生館「假關門真營業」！警見「穿著清涼小姐」接2客祭重罰

高雄警分局傳抓不戴口罩「1件1嘉獎」 網諷：我靠開口罩罰單升官

全罩式安全帽「罩不住」！男騎士騎車不戴口罩 高雄鴿鷹眼揪出