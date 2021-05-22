祭鐵腕！高岡山警抓未戴口罩4日共141件　揪1攤販仍「開放內用」　

▲岡山分局長親自率隊會同民政局等相關單位到市場進行聯合稽查，發現1家攤商未依規定禁止內用。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內的新冠肺炎疫情嚴峻！已經連續七天超過200例，高雄市政府自今（22日）起，高雄市餐飲業全面停止內用，改為外帶至5月28日，以避免群聚感染擴大。高雄岡山分局今日上午9點半，由分局長王世芳率隊配合民政局等相關單位到文賢市場進行「人潮聚集場域防疫措施」聯合稽查，督導攤商約180家，稽查現場民眾均有依規定配戴口罩，另發現有1家攤商未依規定禁止內用，當場由經發局市場管理處人員予以舉發。

▲岡山分局長親自率隊會同民政局等相關單位到市場進行聯合稽查，發現1家攤商未依規定禁止內用。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於疫情嚴峻，高雄市政府規定禁止室外10人、室內5人以上群聚，岡山分局昨（21）日下午4點到晚間10點勸導轄內公園、車站、廟埕等易聚集場所勸導共計5處53人次；另外民眾只要外出就需配戴口罩，否則將依法逕行舉發、移請衛生局裁罰，岡山分局統計從19日迄今，共計4天已針對未依規定佩戴口罩舉發共141件，以保障廣大市民的健康。

岡山分局呼籲防疫視同作戰！希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，同島一命，減少非必要的外出及活動，嚴防假訊息並不隨意轉傳，以免觸法，如有相關疑慮請立即撥打1922疾管署防疫專線或165反詐騙專線。

▲岡山分局長親自率隊會同民政局等相關單位到市場進行聯合稽查，發現1家攤商未依規定禁止內用。（圖／記者黃子倩翻攝）

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