修但幾勒！買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：即日起改電話預約

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，昨（21日）高雄新增4例本土個案，全國本土個案數更飆破300件！中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，高雄仁武區在地知名美食「仁武烤鴨」由於名氣響亮、顧客多，常遭民眾反應「購買烤鴨顧客眾多，如何避免群聚等問題」，對此仁武分局與業者達成協商，自昨日開始改採「電話預約」取餐，減少民眾排隊群聚染疫的風險。

▲高雄知名的仁武烤鴨為了避免顧客排隊群聚，與警方協商後即日起改採電話預約取餐。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄知名的仁武烤鴨為了避免顧客排隊群聚，與警方協商後即日起改採電話預約取餐。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，仁武烤鴨的老闆劉建昌表示，「這次疫情對我們的生意其實影響很大，業績至少掉了3成，至於我們怎樣來因應這次疫情的衝擊、減少群聚，仁武分局來勸導之後，我們立刻修改成電話預約，如此一來取餐的速度變得很快，也可以減少顧客在門口群聚。」

▲仁武烤鴨老闆劉建昌。（圖／記者黃子倩翻攝）

劉老闆說儘管改採「電話預約取餐」這消息突然，對熟客、老饕來說難免錯愕，但是為了配合政府的防疫政策，還是得要立刻改變取餐模式，而上門的顧客也都很守規矩，人與人之間幾乎都自動保持1.5公尺的安全距離。

仁武警分局副分局長徐如姣則指出：「配合政府防疫政策，我們來跟仁武烤鴨的業者協商後，他們表現出很大的誠意， 同意改成電話預約，我們（21日）下午來看業者配合程度，整體狀況還可以，也希望藉此讓民眾知道，市府很多措施需要大家一起共同遵守。」

▲仁武警分局副分局長徐如姣。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市政府警察局仁武分局呼籲：希望在此嚴峻時期，大家能共體時艱，民眾外出時須全程配戴口罩，業者嚴格落實「實聯制」、「體溫量測」等防疫措施，若發現違反防疫規定，將交由相關單位裁罰，以共同嚴守社區防線，維護民眾健康。

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