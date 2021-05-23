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高雄婦搭機到金門流浪！海邊連睡3晚想回老家　嚇壞居民急通報

記者洪靖宜，林名揚／金門報導

本土疫情大爆發！卻有一名婦人從高雄跨海搭機來金門流浪，在瓊林、后沙海岸連睡3晚，聲稱要回到大陸祖國。因老家在福建三明市的她並非疫情匡列對象，警方和衛生單位只能當作一般「遊客」看待，隨時關心和注意行蹤，但也因為現在本土疫情升溫，引起村民議論紛紛。

▲流浪婦人到金門海邊引發居民議論 。（圖／記者林名揚攝）
▲流浪婦人到金門海邊引發居民議論 。（圖／記者林名揚攝）

▲流浪婦人到金門海邊引發居民議論 。（圖／記者林名揚攝）

▲流浪婦人不肯離開海岸石桌    。（圖／記者林名揚攝）

一名老家在大陸福建的45歲陳姓婦人，19日從高雄搭機來金門，當晚在瓊林海邊過夜，次日改往后沙睡在海岸石桌，由於大太陽，她打著赤腳，出沒在海邊的怪異行為引起民眾注意，岸巡和警方據報前往關心。

由於本土疫情嚴峻，金寧分駐所先通報縣衛生局調查，發現她並非疫情匡列對象，暫時讓各方都鬆了一口氣，后沙村長許明吉也前往關心，發現她原本身上有新台幣2千多元，搭機來金門後只剩下85元，還先資助1千元，讓她買些餅乾果腹，並提供口罩給她使用。

▲流浪婦人到金門海邊引發居民議論 。（圖／記者林名揚攝）

▲由於疫情嚴峻，村長前往關心也得保持安全距離 。（圖／記者林名揚攝）

村長許明吉說，陳姓婦人20日早上出現在后沙海邊時，村民還以為她是來採蚵的外地人，直到中午才發覺情況不對，趕緊通知相關單位來關心。但她堅持要待在原處，不想去其它地方，且若欲安置到適當場所，也需要先徵求她的同意才行。記者靠近詢問時，婦人情緒還有些激動，她稱自己想回大陸，現在沒辦法回去，在台灣跟金門同樣都在流浪。

金城分局表示，該名婦人並無治安疑慮，只能當作一般「遊客」看待，將由管區加強巡邏，持續注意她的安全。

時間對我們來說完全沒用！

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