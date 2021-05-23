雲林縣2例確診在林內鄉　衛生所今啟動社區篩檢站

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府因應新冠肺炎疫情嚴峻，為分流社區採檢業務，23日於林內鄉衛生所啟動機動式COVID-19社區篩檢站，上午9時至下午3時止啟用預約快篩服務，提供2類篩檢對象民眾免費篩檢，雲林縣政府表示，符合篩檢資格才需至社區篩檢站進行採檢，一般民眾請勿靠近圍觀。

▲曾經到確診個案活動之足跡範圍者且出現COVID-19相關症狀，可聯繫林內鄉衛生所(05-5896747)預約社區COVID-19快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉衛生所COVID-19社區篩檢站今日上午9時至下午3時止提供預約快篩服務，供2類篩檢對象：1.衛生局（所）匡列自主健康管理及自我健康監測者；2.曾經到確診個案活動之足跡範圍者且出現COVID-19相關症狀，可聯繫林內鄉衛生所(05-5896747)預約社區COVID-19快篩服務。

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▲林內鄉衛生所COVID-19社區篩檢站今日上午9時至下午3時止提供預約快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局曾春美局長說明，為避免篩檢對象於篩檢站現場久候，延伸不必要之群聚及傳染風險，請符合篩檢對象資格之民眾聯繫林內鄉衛生所預約篩檢，並請依預約時間攜帶身分證、健保卡前往篩檢站。後續本局將評估各鄉鎮市防疫需求，啟動機動式COVID-19社區篩檢站。

雲林縣長張麗善於現場再次呼籲，現在是防疫的重要時刻，請民眾配合做好各項防疫措施，有符合篩檢資格之對象才需至社區篩檢站進行採檢，也懇請一般民眾不要前往社區篩檢站圍觀，避免影響現場採檢人員業務進行，共同嚴守社區防線。

▲雲林縣政府表示，衛生局將評估各鄉鎮市防疫需求，啟動機動式COVID-19社區篩檢站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、護理師護士公會理事長張翠芬及醫檢師公會理事長謝月均表示，面對國內疫情升溫，雲林縣醫師、護理師護士及醫檢師等會響應雲林縣政府號召，全力動員基層醫療人力投入社區篩檢站工作，貢獻醫療專業並堅守社區醫療工作，也感謝林內鄉長張維崢本著同島一命的精神，一起守護雲林。

▲雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、護理師護士公會理事長張翠芬及醫檢師公會理事長謝月均表示響應雲林縣政府號召，全力動員基層醫療人力投入社區篩檢站工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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