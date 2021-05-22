新北確診男去過萬華茶室！　串門子燒烤2員工「進包廂哈拉」染疫

▲左營區串門子燒烤店群聚，已有8人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名67歲新北市男子曾赴萬華茶室，14日到左營區一家燒烤店用餐後，16日確診，至今造成當晚在場的5名客人、3名員工，共計8人染疫。據了解，22日公布確診的2名員工因和新北男熟識，14晚間曾在包廂待半小時以上，陸續出現症狀採檢陽性反應。

左營區串門子海鮮燒烤店發生群聚感染，衛生局找出感染源頭，一名新北67歲男子具萬華茶室活動史，他在14日南下找朋友，連續2晚都到這家餐廳用餐，16日回北部後出現症狀確診。當時同桌的3名友人陸續出現症狀而確診，就連隔壁包廂也無法倖免，有2名保險業務員被傳染，餐廳1名男員工21日也確診，22日高雄本土案例裡，再有2名員工(案3460、案3463)採檢陽性反應，共計8人染疫。

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▲案3460為燒烤店廚師。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，案3460為40多歲燒烤店廚師，沒有北部旅遊史，14日晚間曾到新北男所在的包廂待了約40分鐘。15日至18日下午4點30分至隔日凌晨1點30分都有上班，15日至19日下午3點多都會到三民區「天天新黃昏市場」採買食物，19日下午4點則去過三民區「大順黃昏市場」，20日上午7點去過三民區「汁多香廣東湯包」用餐。個案18日曾因喉嚨癢至診所就醫，20日因被匡列採檢隔離後確診，共計匡列12名接觸者。

▲案3463為燒烤店工作人員。（圖／高雄市衛生局提供）

案3463則為燒烤店30多歲男員工，14日晚間也曾到包廂待了半小時。經疫調發現，他在17日至19日下午4點30分都會到左營區「照明(蔡)檳榔」，接著下午5點30分就到工作地燒烤店上班。18日下午5點去過左營區「7-11豐園門市」，19日晚間9點30分則有去過鼓山區「阿巧24小時肉粽」。個案在19日晚間由衛生局通知匡列，20日出現喉嚨癢、腹瀉症狀，經安排採檢隔離，當日就確診，共計' 列20名接觸者。

衛生局將燒烤店19名員工都匡列採檢，21日有1名外場員工確診，22日再有1名廚師(案3460)、1名員工(案3463)也染疫。衛生局表示，19名員工採檢結果都出爐，共計3人採檢陽性、16人陰性。

▲▼左營燒烤店爆發群聚感染，環保局前往消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）