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高雄漢神巨蛋櫃姐染疫「感染源不明」　百貨閉店3天大消毒

▲▼福原愛,江宏傑,高雄,豪宅,京城,鉅誕,漢神巨蛋,離婚,財產,贈與稅。（圖／記者陳建宇攝）

▲漢神巨蛋為高雄百貨龍頭。（圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市22日本土確診個案共4例，其中1例為漢神巨蛋購物廣場8樓的櫃姐。百貨稍早公告，23日再停業一天持續消毒，24日就會恢復正常營業。

案3459為高雄30多歲女性，疫調結果發現，她是左營區漢神巨蛋8樓櫃姐，15日至18日都有上班，18日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，20日採檢確診，CT值30。

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衛生局指出，目前未查明櫃姐的感染源頭，但這名櫃姐表示，同事有北部旅遊史，目前匡列接觸者10人。

漢神巨蛋稍早公告，日前因巨蛋鄰近區域陸續有確診者足跡訊息，為維護所有消費者及員工之安全，漢神巨蛋立即於20日提早閉店，21、22日期間採自主預防性消毒，今日(5/22)高雄市政府公佈確診案例，漢神巨蛋將於23日再停業一天，共三天持續完善賣場清潔，確保賣場安全無虞。

▲漢神巨蛋櫃姐染疫，百貨閉店清消3天。（圖／翻攝自「漢神巨蛋購物廣場」）

▲漢神巨蛋櫃姐染疫，百貨閉店清消3天。（圖／翻攝自「漢神巨蛋購物廣場」）

▲▼漢神巨蛋櫃姐染疫，環保局22日上午前往消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼漢神巨蛋櫃姐染疫，環保局22日上午前往消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼漢神巨蛋櫃姐染疫，環保局22日上午前往消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

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