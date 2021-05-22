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陳時中「校正回歸」400例　紐約大學會計學博士出聲了

▲▼朱立倫權威解析校正回歸。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫權威解析校正回歸。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週累積案例，共計721例。對此，國民黨前主席朱立倫表示，他身為紐約大學會計學博士，必須講幾句話。

朱立倫指出，他擁有20年中央及縣市長經驗，真正的重點是控制疫情，才能讓數字趨緩，民進黨政府不用花這些心思，人民很聰明，都看得出來真實的情況。

朱立倫呼籲，政府應將心思放在防疫上，不要再將事實複雜化，企業經營必須努力爭取實際績效，每天在財務報表數字上做文章，是沒有意義的。

對於「校正回歸」，新北市副市長劉和然於會後說明主要原因，是中央系統有塞車問題，民眾會比地方衛生單位先收到確診資訊，導致時間差，並非刻意延遲通報。

劉和然表示，個案管理通報流程為：民眾前往醫院採檢PCR，醫院同步將採檢結果提供給民眾，並通報中央系統，中央接收訊息再通報地方衛生單位。

因此，劉和然指出，主因中央系統偶爾會有塞車問題，民眾會比地方衛生單位先收到確診資訊，導致時間差，目前已將相關問題反映給中央，並非刻意延遲通報。

針對外界質疑校正回歸有「蓋牌之嫌」？中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，主要是檢驗量增加，通報上傳有塞車的情況，因此後續把必要填妥的欄位從20幾項簡化為8項，並把確診案例回歸到應該的天數，因此案件數才會爆出來，不是疫情大爆發，也沒有特別挑日子。

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