嗆中央別創新名詞！柯文哲圖解「校正回歸」　半小時吸2萬讚

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土，另有400例本土確診個案「校正回歸」。北市校正後，單日新增269例病例，其中萬華新增174例。針對中央創造「校正回歸」名詞，柯文哲22日在記者會結束後於臉書上解釋並回嗆中央，短短30分鐘吸引2.1萬人按讚、超過2000次分享。

▲柯文哲用圖表說明確診案例通報流程。（圖／台北市府提供）

柯文哲22日在臉書表示，今天很多人都在問「校正回歸 」是什麼？為什麼本土721例不能寫721例，要寫321 + 400？到底什麼是校正回歸，我用圖表簡單說明。

柯文哲說，現行的流程是，民眾到醫院完成PCR採檢後，各醫院將資料登錄上中央建置的「傳染病通報系統」，並將檢體送至中央指定實驗室，檢驗結果出爐後，疾管署 要先做研判，再送疫情指揮中心將確診個案編號，然後才是公布。

因此從採檢到中央公布，本來就有時間差，少則3天，多則5天。整個流程，從醫院、實驗室、到指揮中心，都是中央負責，沒有甚麼地方沒有準確把數字回報中央的問題。

柯文哲說，過去確診個案數很少，這個作業的時間差造成中央公布時和當時的實際數字的差異不會太大。但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字，已無法反映疫情現況。再加上PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，所謂校正回歸，只是反映現行制度無法真實反映快速變動的現況。

既然中央疫情指揮中心的數據，已經不能反映真實疫情，我建議改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字。

最後，柯文哲也不忘提醒中央，「不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向」。