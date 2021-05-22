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批「校正回歸」是玩數字遊戲　孫大千：難道陳時中不能好好坦白？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心22日公布的校正回歸400個本土病例，國民黨政策會副執行長孫大千在臉書批評，指揮中心根本就是在玩弄數字遊戲，公然在確診人數上作假帳。

孫大千五問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，並請他老實回答：一、全世界各國的疫情通報有哪一個國家在使用「校正回歸」？二、連採檢通報機制都可以塞車，那麼在過去風平浪靜的一整年中，為什麼沒有做好準備？指揮中心都在睡覺嗎？三、到底還有多少確診數字是在等待「校正回歸」的？難道就不能對台灣人民好好坦白一次嗎？

四、要疫苗沒疫苗，連最簡單的採檢通報機制都可以塞車，指揮中心真的是「防疫視同作戰」嗎？五、指揮中心為什麼不能每天除了公布PCR檢驗確診人數之外，同時公布另一個快篩陽性，但正在等待PCR確認的人數？

對於400例校正回歸，陳時中在指揮中心記者會上解釋，前兩天發現採檢在報告端產生塞車情形，所以從那天起，指揮中心開始積極研究，如何簡化相關通報程序，希望速度能加快，讓整個疫情的研判更即時；經過這幾天改善，申報程序簡化，通報速度大為提升，也因為昨天效率提升，所以也崁了大概1萬多個舊案，然後裡面有400個案例，今天把這些累積的案件都報出來。

▼孫大千批評指揮中心作假帳。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▼孫大千批評指揮中心作假帳。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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