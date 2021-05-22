「校正回歸」美加有先例！感染激增來不及篩檢　英爆「蓋牌」質疑

▲美國、加拿大等多國都曾出現「校正回歸」事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

台灣本土病例「校正回歸」增加400例一事，引發各界熱議。但事實上，多國都曾出現類似問題和爭議，美國去年夏天病例激增、超越檢測量能，無法及時反應實際病例數；加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）為解決此問題，本月已著手改善。另外，英國也曾爆發公衛當局「蓋牌」，隱匿案例數的質疑聲浪。

美國一些州去年放寬防疫限制，確診數隨之激增，篩檢需求也跟著飆升，但各地實驗室卻無法應付需求，民眾苦尋不著篩檢站點，只好開車在城裡四處尋覓，對於防疫非常不理想。德州衛生部去年9月處理完所有延遲檢測後，實施校正回歸，並宣布哈里斯郡（Harris County）9月21日新增1.4萬多例，但當時大多數患者早已康復。

▲許多國家都面臨篩檢能量無法滿足檢測需求的現象。（圖／達志影像／美聯社）



另據《加拿大廣播電台》等媒體報導，新斯科舍省4月30日僅通報67例，但公衛官員直言，檢測進度已經落後3天，還有4.5萬個樣本尚未處理，其中肯定包含不少陽性患者，民眾必須做好心理準備，未來幾天可能病例激增。

儘管如此，新省5月初已著手研發新檢測設備，試圖透過冷凍技術保存檢測樣本，並且優先處理來自疫情熱點、長照或醫療機構者。

▲英國去年也曾爆出「漏算」確診病例的烏龍事件。（圖／達志影像／美聯社）



英國英格蘭公共衛生署去年10月爆出烏龍事件，漏算近1萬6000起確診，據悉可能肇因於微軟（Microsoft）試算表格軟體Excel的列數限制，不僅打擊公衛當局信任度，也引發民眾對於疫情透明度的質疑。

另據《衛報》報導，英國預計6月21日結束所有防疫限制，但英國國家統計局（ONS）數據卻指出，英格蘭地區出現感染上升的早期跡象，5月15日當周約4.9萬人檢測呈陽性反應，雖然整體比例仍低，但比上周的4.08萬更多。公衛專家擔心，雖然目前病例皆為英國變種，但考慮到檢測延遲與校正回歸，恐怕更久後才能確認印度變異毒株的擴散情況。

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