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台南更新新北個案2336足跡日期　黃偉哲：第一時間已完成清消避免任何疑慮

▲台南市衛生局長許以霖說明2336活動足跡之日期有誤一事及更正、清消等作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府假日防疫不中斷，市長黃偉哲22日上午召開防疫記者會，全程於台南TODAY臉書直播，讓市民同步掌握防疫訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府假日防疫不中斷，市長黃偉哲22日上午召開防疫記者會，全程於台南TODAY臉書直播，讓市民同步掌握防疫訊息，22日再次針對新北個案2336在台南的足跡做更正說明，且相關地點皆已清消完畢請市民放心。

台南市長黃偉哲表示，感謝網友很快發現新北個案2336在台南、高雄停留的時序有問題，經過聯繫當事人表示記憶有誤，市府釐清後立即在網站上更新，並早已在第一時間就對相關地點完成清消，避免日後民眾前往消費時心中會有疑慮。

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▲台南市衛生局長許以霖說明2336活動足跡之日期有誤一事及更正、清消等作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖表示，疫調的重點在於確診者何時到達相關地點，當下與確診者可能接觸的人員具有最大的風險，因為COVID-19的傳播主要是透過確診者的飛沫感染造成，極少是由環境造成，環境的清消是為了減少病毒的殘留，以避免後續造成民眾的感染，但最重要的是確認當下確診者與哪些民眾接觸，也請有涉及個案2336相關足跡地點的民眾到篩檢站篩檢，並做好自我健康管理，一有症狀立刻就醫。

衛生局補充說明，5月20日晚間9時獲知個案足跡涉及台南市，隨即聯絡個案未果，環保局於午夜前已啟動對疑涉足跡進行清消；5月21日上午8時聯繫個案表示曾於5月14日抵達台南市，市府立即於21日10時30分召開記者會公布當天足跡，及時提醒市民朋友；但上午11時發現與高雄足跡不符，三度與個案聯繫，個案表示因發燒導致回溯足跡日期有誤，正確抵達台南市日期應為5月15日，市府立即於21日上午12時10分將該段足跡補正並發布新聞稿，以防堵破口；又該個案非台南人，僅回答曾前往同記豆花，為求慎重起見，市府於5月20日晚間已同時對安北路2家同記豆花店進行清消。

若民眾曾於5月15日上午11時至12時到安平區安北路的同記豆花，或下午12時30分至2時到中西區府前路一段的錕羊肉，請至衛生局所設的篩檢站進行篩檢，並做14天自主健康監測，如有疑似症狀，請聯繫市府防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。篩檢站資訊可上衛生局網站 https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

此外，對於未戴口罩裁罰的部分，衛生局長許以霖表示，從5月11日迄今共裁罰4件，其中對於違規情節重大的人員，直接裁罰1萬5千元，請民眾務必依規定戴好口罩，保護自己也保護他人。

許以霖進一步說明東山區的案件，雖然相關人員有前往萬華，但沒有涉足最風險的場所，所以採自主健康管理，並有衛生所人員每日詢問關心身體狀況，而在自主健康管理即將滿14天解除前，考量當地居民仍有疑慮，因此再做一次篩檢，但不是快篩。

至於AZ疫苗施打方面，1萬2千劑疫苗目前幾乎都已施打完畢，僅零星預約施打的人員將陸續按期程施打，而下一波疫苗施打以COVID-19主專責的醫事人員為優先，至於分配多少劑則等中央公布後再向外界說明。

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