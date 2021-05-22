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校正回歸400例是雙北沒通報？　侯友宜：陳時中自己都在找原因

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週累積案例，共計721例。新北市長侯友宜下午召開防疫記者會，針對「校正回歸」一事，他表示，因為篩檢塞車，光新北市最高達落差6天，他昨天也和衛福部長陳時中熱線20分鐘，找出詳細答案。

至於傳出校正回歸400例是雙北通報慢，侯友宜下午最新回應表示，「校正回歸」的案例，就連陳時中都在找原因，且新北市只要有篩檢到，都快速通報，才能解決問題，不是推卸責任，中央地方一起面對防疫。

侯友宜表示，校正回歸到原有的其他天數，昨天晚上，他特別打給陳時中確認，中央分兩時段給地方每天的案例資訊，一是在傍晚6點，一個是隔天中午，他看到人數倍增，就向陳時中確認，連陳時中自己都在找原因。

侯友宜指出，因為時間、資訊有落差，往往中央在確診個案篩檢過程中，有擁擠的狀況，時間有落差，光新北市最高達落差6天，為了防止造成防疫破口，中央防疫一起來，成立國家篩檢隊，集合起民間業者力量。

侯友宜說，他昨天和陳時中通話20分鐘，因為中央篩檢速度受到擠壓，這過程中，很多確診者在等，「為什麼沒通知我就醫？」，請大家體諒，難免會有塞車狀況，希望趕快打疫苗，讓第一線防護人員施打，先給醫護同仁，在給警消和救護體系，再來是防疫旅館。

▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

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