進口、國產疫苗陸續到貨　蘇貞昌裁示增施打場所、簡化問診程序

▲蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院蘇貞昌院長26日上午召開疫情會議，針對疫情發展、三級疫情管制措施延長等議題進行討論。針對近來熱議的疫苗問題，蘇貞昌說，請衛福部盤點及研擬擴增注射施打處所；而為增加接種效率，也請衛福部與專家討論，是否能簡化問診程序、視民眾狀況縮短注射後民眾留置觀察時間等。

政院發言人羅秉成表示，蘇院長有注意到近日民眾因疫情發展情形，已盡量自主減少出外活動，也了解民眾有外出飲食及採買民生必需品的需求，針對人流管制部分，請經濟部協調各餐飲業者必須嚴格落實實聯制，並配合地方政府禁止內用的相關管制措施。

另外，也請相關單位與外送業者及外送平台業者溝通，採取減少接觸的外送措施，以降低外送員曝險的機會。

蘇貞昌也請經濟部協助賣場、超商及菜市場等場所進行人流管制措施，並且呼籲民眾「多買少去」，建議民眾在前往賣場、超商、菜市場等購買民生物資時，減少出門次數，增加單次購買量，避免群聚機會。

羅秉成指出，為加強人流管制、降低感染風險，針對外宿生學生的管理、婚宴與喪禮的辦理方式，會中蘇院長也請教育部、內政部及相關單位研擬妥適的處理指引措施，以利學校及民眾遵循。

羅秉成表示，對於近日即將進口以及國內已近研發完成的疫苗，蘇院長請衛福部盤點及研擬擴增注射施打處所，為增加接種效率，也請衛福部與專家討論，是否能簡化問診程序、視民眾狀況縮短注射後民眾留置觀察時間等。

另外，也請疾管署與唐鳳政委研究結合現有的相關系統，協助建立疫苗的施打效率，以強化管理及民眾的便利。