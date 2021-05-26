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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院蘇貞昌院長26日上午召開疫情會議，針對疫情發展、三級疫情管制措施延長等議題進行討論。針對近來有娛樂場所業者違規營業，蘇貞昌指示，除了重懲違規營業的八大行業業者外，也應將違規進出的工作者以及消費顧客一併納入規制範圍。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

行政院發言人羅秉成表示，在上午的會中，防疫指揮官陳時中提出三級警戒的相關加強管制措施，包括加強取締受管制行業違法營業、賣場市集及餐飲業空間人流控管等，蘇院長均表達支持，並即刻致電相關部會首長，配合徹底執行相關管制作為。

蘇貞昌呼籲民眾，在此疫情嚴峻時刻，共體時艱，建議民眾在前往賣場、超商、菜市場等購買民生物資時，減少出門次數，增加單次購買量，以避免群聚機會。

羅秉成指出，指揮官陳時中於會中建議，目前疫情嚴峻，延長三級警戒期間仍需加強相關管制措施，尤其必須加強八大行業違規營業的取締，其他例如賣場等營業也要落實人流管制措施，始能逐步使疫情趨緩。

針對仍有八大行業違規營業造成疫情破口的問題，蘇貞昌立即指示警政署，持續加強查緝、立即法辦；為防堵疫情繼續擴散並圍堵防疫破口，指揮中心應依據傳染病防治法相關規定辦理，對於違規營業的八大行業，除從重處罰經營者外，也應將違規進出的工作者以及消費顧客一併納入規制範圍。

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