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歐盟宣布捐贈1億劑疫苗　另數位疫苗證明7月上路

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

歐洲聯盟今天在20國集團（G20）衛生峰會宣布向中低收入國家捐贈1 億劑疫苗，另對內也有新措施，7月1日起啟用數位疫苗證明，建議會員國避免對接種者採取檢測等限制。

G20主席國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天在羅馬召開首屆全球健康視訊峰會（Global Health Summit），展現以多邊主義對抗2019冠狀病毒疾病（Covid-19）大流行。

歐盟執委會主席范德賴恩（Von der Leyen）會中表示，這是首屆G20健康峰會，標誌全球衛生政策掀開新篇章，各國領導人致力衛生領域的多邊主義和全球合作，這代表沒有醫療物資出口禁令且全球供應鏈保持開放，再加上擴大生產能力，如果遵守這些原則，世界對抗疫情將有更充分的準備。

G20會中針對疫苗議題強調必須確保公平並支持中低收入國家，范德賴恩指出，歐洲團隊為響應這一呼籲將做出具體貢獻，目標是到今年年底，透過COVID-19疫苗全球取得機制（Covax），向中低收入國家捐贈1億劑疫苗。

歐盟除向世界大手筆捐贈疫苗，今天另對內也有新措施，由歐盟27會員國大使組成的常駐代表委員會（COREPER）今天宣布同意實施歐盟數位COVID證明（EU digital COVID certificate），7月1日起疫苗證書開始在歐盟境內使用。

數位COVID證明將包括持有人已接種疫苗、檢測結果為陰性以及曾感染但康復等資訊。主要目的是恢復境內人員自由流動以及促進觀光。

雖然持有證明的旅行者是否必須隔離或接受檢測雖仍由各會員國決定，但歐盟建議會員國應避免施加如檢測等額外的旅行限制，除非是保障公共健康的必要措施，且若會員國決定實行旅行限制，須提前48小時通知其他成員國和歐盟。

 
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