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圖／新北人怕確診？　8行政區「快篩站」地圖完整看

▲▼新北市21日最新確診者數據。（圖／新北市府提供）

▲新北市疫情資訊最新數據。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／新北報導

全台進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心21日公布新增314本土案例，雙北淪重災區，其中，台北126例、新北市147例。新北市長侯友宜在20日的防疫記者會上，公布快篩率的調查結果，並宣布22日將於三重多設立一個篩檢站，新北全區共達25個篩檢站，每天總計達2000人服務量能。

根據統計，新北市全區的快篩陽性率，15日3.9%，16日4.5%，17日4.1%，18日2.8%，19日2.9%，20日3.6%；至於在區域分佈的部分，板橋4.35%，土城3.12%，永和1.76%，樂生2.83%。

侯友宜指出，新北成立疫調分析中心，疫調結果發現確診者都與萬華區有活動史與接觸史，中和也是相同狀況，「新北疫情8成跟萬華有關」。

新北市8區篩檢站

【三重聯醫篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務區域：三重、蘆洲
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋篩檢站】
服務醫院：聯醫板橋醫院
服務區域：板橋、三重
服務量能：每日400
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】
服務醫院：土城長庚醫院
服務區域：土城、中和
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【永和耕莘篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務區域：永和、中和
服務量能：每日200服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】
服務醫院：部立樂生療養院
服務區域：新莊、樹林
服務量能：每日100
服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】
服務醫院：輔大醫院
服務區域：新莊、泰山
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務區域：中和、永和
服務量能：每日200
服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)
中和區莊敬路49巷29弄2號
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】
服務醫院：新店耕莘醫院
服務區域：新店、中和
服務量能：每日200
服務地點：新店交通公園
新北市新店區民族路109號
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

▲▼新北市21日最新確診者數據。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市21日最新確診者數據。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市21日最新確診者數據。（圖／新北市府提供）

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