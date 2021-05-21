返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在萬華租屋的學生日前返回桃園家，後來出現喉嚨痛、發燒、四肢無力的情況，然而通報1922後，竟是一連串崩潰的開始，各單位互踢皮球，致電衛生局依舊無解，甚至告訴她「只要口罩戴好，都還可以上班、出門」，讓她錯愕又憂心。

這名學生向《ETtoday新聞雲》透露，眼看萬華疫情持續擴散，本周一在家人的催促下，回到了桃園的家，直到周四開始出現喉嚨痛、頭痛、痠痛無力等症狀，聯絡1922專線，對方請她去就近的診所檢查。

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她透露，「去到診所在門口量體溫，結果有發燒37.7度，診所得知我從萬華來，表示無法幫我看診，請我再通知1922，看能不能去篩檢，但篩檢需要等待3天，回到家發現診所沒有幫我看診，也沒有開轉診單，所以等待期間也無藥可吃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，學生撥打1999台北市民當家熱線，想詢問能否安排快篩，「他們告訴我應盡快聯絡衛生局通報，然而打給衛生局，她告訴我桃園沒有快篩站，而且中壢的快篩站是要被衛生局匡列者才能夠快篩，她還說我只要口罩戴好，都還是可以上班、出門。」

她表示，目前有和家人做好防護，是獨自睡一間房，衛浴也分開，「萬一等待3天甚至更久，持續發燒沒有藥吃的話我該怎麼辦？我們堅守自己該做的事，但政府單位卻在互相踢皮球，這讓我非常的擔心，如果桃園有像我一樣需要做快篩的人，沒有辦法做該怎麼辦？」