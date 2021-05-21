女大生染疫南投0確診破功　衛生局：朝陽教職員生可免費快篩

▲朝陽科技大學設置快篩站。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投確診1例（案2961），為草屯鎮22歲就讀台中朝陽科技大學的女學生；南投縣衛生局緊急協調5家指定社區採檢醫院，啟動「朝陽免費快篩專案」，以確保設籍於南投的朝陽學生和任職該校的教職員工健康，避免防疫破口。

縣府衛生局指出，設籍南投縣並就讀朝陽大學的學生，以及任職該校教職員工，只要攜帶「學生證或職員證」、「身分證」和「健保卡」，到縣內5家指定社區採檢醫院，就能進行免費快篩，希望能讓設籍南投的該校師生就近且快速篩檢，如已在該校完成篩檢的教職員工和學生，請勿再前往縣內醫院篩檢。

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南投衛生局特別提醒，快篩陰性不代表沒有染病，仍應進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常疑似症狀，儘速戴口罩再至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，也再次呼籲防疫期間，沒事切勿到處移動，保護自己也保護別人。

南投縣公布「朝陽免費快篩專案」如下：

※對象：設籍本縣就讀朝陽大學學生及任職該校教職員工。

※準備：「學生證或職員證」、「身分證」及「健保卡」。

※5家醫院採檢服務時間（編號，鄉鎮市，醫院名稱，聯絡電話，採檢時間）

1.南投市，南投基督教醫院，2225595#1100，上午9時-11時、下午2時至4時；

2 埔里鎮，埔里基督教醫院，2912151#2883，上午9時-11時、下午2時至4時；

3 埔里鎮，台中榮總埔里分院，2990833#6110，上午9時-11時、下午2時至4時；

4 草屯鎮，佑民醫院，2358151#1621，上午9時-11時、下午2時至4時；

5 竹山鎮，竹山秀傳醫院，2624266#36965，上午9時-11時、下午2時至4時；

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