　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌上週末交付任務，請政委唐鳳和民間合作，三天開發出「簡訊實聯制」。其實，幕僚團隊最初討論此一構想時，就是考量到個資洩漏問題，擔心不論是男性或女性，在店家留下資料後，被不肖人士取得並騷擾，接著才思考到如何便民、方便疫調的層次。

在疫情升溫之際，政府要求各個店家都要落實「實聯制」，但政府幕僚團隊發現其中存在許多問題，好比民眾可能塞在店門口填寫資料、或是多人一起使用同一支店家提供的公用筆，都有傳播的風險存在。

特別的是，幕僚團隊在討論的最初，第一個考量到的，其實是「個資洩漏」的問題。據了解，在內部討論時，就有人擔心，如果今天是正妹或帥哥，在店家填寫了自己的名字、聯絡方式，其實很容易被後面排隊填寫的人，或是店家人士取得，甚至產生許多電話騷擾的問題。

事實上，就在幾天前，PTT上就有網友發文指出，一位女性友人最近因為眼睛發炎不舒服，去了租屋處附近的眼科就診，在進入診所前，填寫了真實姓名與聯繫方式，而問診過程雖然都是女性醫師，但回家之後卻收到男性驗光師的簡訊，甚至表明想請女生吃飯、交個朋友。

而這一篇貼文，有不少網友留言認為，這違反個資法，可以直接報警，也有人批評這位驗光師的職業操守與人格；不過，其實這個問題，政府幕僚團隊已經有評估到，因此才會火速拍板，要盡快透過科技方式來避免個資外洩的問題。

回過頭看政策構思的過程，其實蘇團隊的簡訊實聯制，最初的構想靈感，是擔心個資外洩，進而造成不論是男性、女性被不肖人士騷擾的問題：接著，才開始思考如何便民，以及方便防疫團隊疫調的思考層次。

ET快訊
大陸沒有一個城市人均GDP「超越台灣」　陸媒：我們不能接受
還是「這類股」大漲！台股當沖比近5成　創史上第2高
江宏傑訴請離婚福原愛首露面！曝與孩子近況　哀求手下留情
恆春3民宿爆「每晚10人↑無罩開趴」！　醫見畫面開罵
防群聚！鄭文燦狂拆358座籃框　侯友宜冷回一句話
癡情確診者「連26天喝茶」　足跡曝光網傻眼：當男人戀愛時…

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

有隔板也不行！台中「各場所禁止飲食」　超嚴格公文曝光

網剿陳佩琪打疫苗　柯文哲發文護妻「她一直很支持我的決定」

香港關辦事處稱「台灣支援示威者」　陸委會：蔑視民主和法治

蔡英文首發影片請託全民別出門　未接觸確診者別做這件事

家長都是防疫人員怎麼顧小孩？　黃珊珊：其中一位可請家庭照護假

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

報你知！外出戴口罩「六種情境」　故意踩雷吃罰單最重1萬5千元

民眾黨不知蔡政府紓困預算花去哪？　「這網站」早全曝光

被政論節目抹紅賣疫苗獲NCC平反　連勝文：散播我的假新聞必告

有隔板也不行！台中「各場所禁止飲食」　超嚴格公文曝光

網剿陳佩琪打疫苗　柯文哲發文護妻「她一直很支持我的決定」

香港關辦事處稱「台灣支援示威者」　陸委會：蔑視民主和法治

蔡英文首發影片請託全民別出門　未接觸確診者別做這件事

家長都是防疫人員怎麼顧小孩？　黃珊珊：其中一位可請家庭照護假

北富銀加碼ATM轉帳優惠　手續費減收3元！

快訊／國3北上90.7km四載車180度翻覆　路上掉滿車！6人輕重傷

騎士撞翻「短裙女」白美腿在超燙馬路磨擦　網友：看了都覺得痛！

大陸沒有一個城市人均GDP超越台灣　陸媒：我們不能接受

營養師曝「吃泡麵不發胖」秘訣　醬料包少放、湯千萬別喝完

中華跆拳道移訓成效佳　4席奧運席次有望全拿

王家梁甜蜜求婚許維恩　《全明星》紅隊突爆：你很快就有小孩了

曹政奭14年前「撞臉徐仁國」花美照被挖出！鄭敬淏驚：這不同人吧

「只有病毒才是敵人」　萬華人拒被貼標籤！發起換頭貼熱潮

馬大偉解盤／灰熊@勇士　 推買全場小分

政治熱門新聞

快訊／賣場搶物資變熱區！新北確診足跡「9市場、7全聯」名單曝光

開車2人以上要戴口罩　柯文哲：做過頭

連6天確診破百！恐實施四級警戒？　官方回應

柯文哲首公布12區確診地圖　萬華299最多、文山大同分列二、三

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

快訊／中和板橋2728確診足跡點！累計895例完整人數分佈曝光

快訊／「還要等到7月？」　她出面爭取大陸疫苗

遠距體育課！老師跑步學生跟著做

中和、板橋確診人數連日最高淪重災區！關鍵原因曝光

新北增144例足跡公布：中和QBurger、大創、八方雲集﹑全聯、家樂福

快訊／美國衛生部長視訊陳時中　明確表示「助台灣取得疫苗」

周玉蔻爆獨家好消息　7.8月疫情穩定可期

行政院2100億紓困最新5大產業方向曝光

鄭文燦狂拆358座籃框防群聚　侯友宜冷回一句話

更多熱門

相關新聞

總統府駁斥「府院有溝通破口」：有心人士大可不必政治操作

總統府駁斥「府院有溝通破口」：有心人士大可不必政治操作

針對《財訊》21日一則以「國安會一份疫情擴大因應方案 竟沒交付行政院執行！府院「溝通破口」釀防疫大戰被逆轉」為題的獨家報導，總統府發言人張惇涵表示，該則報導並未向總統府求證，相關內容多所錯誤，特別在疫情嚴峻的此時此刻，總統府再次呼籲媒體在報導之前應妥為求證，避免錯誤訊息干擾防疫。

快訊／蔡英文、蘇貞昌防疫分工內容曝光　上午官邸再確認整備能量

快訊／蔡英文、蘇貞昌防疫分工內容曝光　上午官邸再確認整備能量

唐鳳與美高官視訊對話！談政府開放與反貪腐創新

唐鳳與美高官視訊對話！談政府開放與反貪腐創新

手機訊號不能查足跡疫調？　唐鳳簡訊實聯制效率快570倍

手機訊號不能查足跡疫調？　唐鳳簡訊實聯制效率快570倍

全國三級警戒　政府預備2986萬劑疫苗應對搶打潮

全國三級警戒　政府預備2986萬劑疫苗應對搶打潮

關鍵字：

蘇貞昌唐鳳

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

新北男送醫不治　死後確診新冠肺炎

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面