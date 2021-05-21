幕後／蘇內閣「簡訊實聯制」最初靈感曝　憂正妹、帥哥留個資被騷擾

▲簡訊實聯制。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌上週末交付任務，請政委唐鳳和民間合作，三天開發出「簡訊實聯制」。其實，幕僚團隊最初討論此一構想時，就是考量到個資洩漏問題，擔心不論是男性或女性，在店家留下資料後，被不肖人士取得並騷擾，接著才思考到如何便民、方便疫調的層次。

在疫情升溫之際，政府要求各個店家都要落實「實聯制」，但政府幕僚團隊發現其中存在許多問題，好比民眾可能塞在店門口填寫資料、或是多人一起使用同一支店家提供的公用筆，都有傳播的風險存在。

特別的是，幕僚團隊在討論的最初，第一個考量到的，其實是「個資洩漏」的問題。據了解，在內部討論時，就有人擔心，如果今天是正妹或帥哥，在店家填寫了自己的名字、聯絡方式，其實很容易被後面排隊填寫的人，或是店家人士取得，甚至產生許多電話騷擾的問題。

事實上，就在幾天前，PTT上就有網友發文指出，一位女性友人最近因為眼睛發炎不舒服，去了租屋處附近的眼科就診，在進入診所前，填寫了真實姓名與聯繫方式，而問診過程雖然都是女性醫師，但回家之後卻收到男性驗光師的簡訊，甚至表明想請女生吃飯、交個朋友。

而這一篇貼文，有不少網友留言認為，這違反個資法，可以直接報警，也有人批評這位驗光師的職業操守與人格；不過，其實這個問題，政府幕僚團隊已經有評估到，因此才會火速拍板，要盡快透過科技方式來避免個資外洩的問題。

回過頭看政策構思的過程，其實蘇團隊的簡訊實聯制，最初的構想靈感，是擔心個資外洩，進而造成不論是男性、女性被不肖人士騷擾的問題：接著，才開始思考如何便民，以及方便防疫團隊疫調的思考層次。