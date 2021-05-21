總統府駁斥「府院有溝通破口」：有心人士大可不必政治操作

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對《財訊》21日一則以「國安會一份疫情擴大因應方案 竟沒交付行政院執行！府院「溝通破口」釀防疫大戰被逆轉」為題的獨家報導，總統府發言人張惇涵表示，該則報導並未向總統府求證，相關內容多所錯誤，特別在疫情嚴峻的此時此刻，總統府再次呼籲媒體在報導之前應妥為求證，避免錯誤訊息干擾防疫。

張惇涵表示，疫情以來，總統府、國安會相關專業的研析討論，乃至於各項防疫措施的整備建議，都與行政院有密切的聯繫；總統蔡英文除透過每週與行政院院長蘇貞昌的定期會見討論，疫情期間蔡英文召開的國安高層會議，國安會相關政策評估建議，早就透過與行政團隊的討論做為具體實現，不存在報導中所稱的，所謂國安會研析建議未提供行政團隊的謬論。

此外，張惇涵指出，依照《傳染病防治法》明文規定，在中央流行疫情指揮中心開設期間，必須依照中央指揮官的指示辦理，而指揮中心也都會給予防疫的專業指引。

張惇涵強調，總統與院長直接溝通，兩人就是彼此的對口，府院幕僚也就各自分工、隨時溝通，沒有所謂溝通破口。在全國團結一心防疫的當下，他呼籲部分有心人士，應把心思放在防疫工作的共同努力上，類似的政治操作，大可不必。