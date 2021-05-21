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快訊／蔡英文、蘇貞昌防疫分工內容曝光　上午官邸再確認整備能量

▲▼總統蔡英文與行政院長蘇貞昌上午於總統官邸內，確認全國防疫整備能量。（圖／張惇涵臉書）

▲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌上午於總統官邸內，確認全國防疫整備能量。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵21日表示，行政院長蘇貞昌跟疫情指揮中心指揮官陳時中討論後，到總統官邸跟總統蔡英文報告，確認因應週末的防疫措施，以及全國防疫的整備能量。他也透露，蔡英文、蘇貞昌以及陳時中，在防疫任務上各自的分工內容。

張惇涵表示，這是提升防疫警戒後的工作日常，執政團隊隨時電話聯繫，會議多用視訊，有必要，馬上討論商量。

張惇涵說，陳時中在第一線掌握疫情發展、擬定防疫策略，蘇貞昌負責統籌調度各部會，支援各地方；而蔡英文以國安視野，評估國際政經局勢，一方面緊盯外購疫苗加速調配，一方面掌握國產疫苗實驗進度，另一方面，部署國內經濟、金融、國安面向的穩定措施。

至於陳時中，張惇涵表示，他跟醫護防疫人員在第一線，蘇貞昌帶領行政團隊處理現在進行式，總統與國安團隊超前部署未來式。執政團隊各就崗位，也互相補位，就是希望全國腳步一致、全民團結一致。

至於蔡英文的辦公室環境，張惇涵表示，都有強化消毒作業，會議空間全部加設隔板。室內的通風、工作動線也都在醫療團隊的專業建議下嚴整規劃。他強調，蔡英文的健康狀況良好，醫療團隊都有密切掌握，總統也感謝大家的關心。

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