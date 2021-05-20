新北確診遊覽車司機「載客雲林吃海產」　朝陽女大生返家3天就醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（20）日下午3點直播公布雲林縣第二位確診者個案相關資訊，並發布曾有兩名確診者個案：案2226（新北市）、案2710（台中市）於雲林縣的公共場所活動史，其中案2226為遊覽車男性司機曾到虎尾一家餐廳；案2710為女學生，由父親於5月16日從台中接回後未出門，5月19日上午就醫。

▲雲林縣政府今（20）日下午3點直播公布雲林縣第二位確診者個案相關資訊，並發布曾有兩名確診者個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，案2226為新北市確診個案，於5月15日駕駛遊覽車載客前往虎尾鎮中南路廟口活海鮮餐廳，約中午11點抵達後用餐至12點30分離開，該案匡列居家隔離0人、自我健康監控17人。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾出入上述場所民眾於5月28日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，戴醫用口罩，撥打1999專線縣府會儘速安排至就近指定社區採檢院所就醫。

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▲雲林縣政府今（20）日下午3點直播公布雲林縣第二位確診者個案相關資訊，並發布曾有兩名確診者個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另雲林縣衛生局說明，案2710為台中市確診個案為19歲女學生，5月16日由父親駕車從台中返回雲林位於二崙鄉大華村大華路的住家，一直到5月19日早上前往醫院就醫，期間都待在家中並未外出。該案匡列居家隔離4人、自我健康監控17人。呼籲曾出入上述場所民眾於6月2日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，戴醫用口罩，撥打1999專線縣府會儘速安排至就近指定社區採檢院所就醫。

▲案2710為女學生，由父親於5月16日從台中接回後未出門，5月19日上午就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，因教育部自5月19日開始各級學校停課，呼籲無論是近日返鄉、探親或是度假的鄉親或是學生，如果是從新北市、台北市、宜蘭縣、台中市、彰化縣等各區返鄉的人，請做好自主健康管理14天，這當中希望不要外出，與家人相處也要保持社交距離，且要配戴口罩，如果有身體不適請撥打1999專線或1922專線，縣府會儘速協助處理，不要逕自跑到醫療院所篩檢。

▲案2226為新北市確診個案，於5月15日駕駛遊覽車載客前往虎尾鎮中南路廟口活海鮮餐廳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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