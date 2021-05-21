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國道7分鐘換9次車道被開11張罰單　法官「2關鍵」打臉檢舉魔人

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲林地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名廖姓大貨車駕駛行駛國道，7分鐘內變換9次車道遭檢舉，方依法開罰11張罰單，罰金達4萬8500元；另名林姓駕駛自小客車行經國道，則是3分鐘內被拍下變換車道未打方向燈共3次，而遭警方開罰3張罰單9000元。兩人申訴未果轉向法院提起陳述及行政訴訟後，廖男獲撤銷9張罰單僅需繳9千，林男也僅需繳1張罰單3千。

廖姓駕駛於去年7月25日9時20分，駕駛大貨車行經國道3號北上367.9至352.7公里間，短短7分鐘內變換9次車道，被民眾以行車記錄器佐證檢舉，未依規定使用方向燈、佔用中線車道，警方依「道路交通管理處罰條例」共舉發11件，罰金總計4萬8500元。

廖姓駕駛不服原舉發，向雲林監理站提出陳述後獲同意撤銷3件，其餘8件維持。廖姓駕駛於去年10月轉向雲林地方法院提起行政訴訟，提出陳述及行政訴訟後，雲林地方法院以違規地點相距在6公里、違規時間在6分鐘內為由判決撤銷，最後剩2件維持，罰款總額降為9000元。

林姓駕駛在去年10月19日上午7時5分至8分之間，駕車行經國道3號高速公路北向117.4至112.3公里處，3分鐘內被拍到變換車道未依規定打方向燈共3次，接到3張罰單遭罰9000元。因不服亦向雲林地方法院提起行政訴訟4月中旬雲林地方法院判決出爐，林男只需繳1張罰單，罰款減為3000元。

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監理站表示，尊重法官經過各方考量審慎做出判決，監理站原則不會提上訴，但仍提醒用路人遵守交通規則，方向燈打好、打滿省荷苞。（（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地院承審法官認為，依據《道路交通管理處罰條例》第85條之1第2項第1款規定，對於行為人持續性相同態樣之交通違規行為（例如：超速），必須是違規地點相距6公里或一個路口以上，或違規時間相差6分鐘以上，警察才可以連續舉發開單。故民眾檢舉案需亦同。

雲林地方法院庭長暨發言人王紹銘對此說明，承審法官考量連續舉發案其間隔時間過密，導致多次處罰過當，同時也必須符合憲法比例原則，對2案做出判決，撤銷在6分鐘或6公里內的連續違規罰單。

上述兩案在同日判決結果一致，雲林監理站對此回應「尊重判決結果」，雲林監理站指出，根據統計近2年類似案件數據，共有81名駕駛遭人連續檢舉，警方開出401張罰單，而近一年中，有3位民眾提出行政訴訟，法院均已宣判，其中2件判監理站敗訴。

雲林監理站站長吳孟峰指出，尊重法官經過各方考量審慎做出判決，監理站原則不會提上訴，但仍提醒用路人遵守交通規則，方向燈打好、打滿省荷苞。

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲兩名駕駛不服向監理站申訴未果，轉向法院提起陳述及行政訴訟後，廖男獲撤銷9張罰單僅需繳9千，林男也僅需繳1張罰單3千。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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