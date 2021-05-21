黃偉哲率市府團隊臉書直播　報告防疫旅館量能、公共工程防疫、勞工防疫權益

▲台南市長黃偉哲率市府團隊臉書直播，向台南鄉親報告防疫旅館量能、公共工程防疫、勞工防疫權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日一早召開防疫記者會，全程於黃偉哲臉書直播，讓市民同步掌握防疫訊息，21日上午向市民朋友報告的議題，包含防疫旅館量能、公共工程防疫措施、受疫情影響之勞工權益。

觀旅局長郭貞慧說明，針對防疫旅館量能部分，台南市政府積極招募業者加入，現階段已有防疫旅館18家548房，未使用房間數116房，入住率78.8％，預計下週再新增228房，屆時總房間數將達776房。另外，台南市政府目前也在尋找可做為防疫住宿設施的地點，統計可供特定對象住宿場所258房；台南市所轄登記有案宗教團體香客大樓有823房，共計1081房。

工務局長蘇金安指出，台南市工地要求執行實聯制、量體溫，超過37度就不准進入工地，而且一定要戴口罩，假如因為施工、天氣太熱不能戴，也一定要保持安全社交距離。此外，工地會議改採視訊會議，有事情聯絡改以電話聯繫，避免面對面交談，工地每週要消毒一次，工程主辦機關也會不定時稽查工地現場是否確實施行上述防疫措施。

勞工局長王鑫基表示，針對目前受疫情影響減班休息之台南商家有49家、288名勞工，勞工局已密切與勞動部溝通，充電再出發為延續性計畫，安心就業計畫、安心即時上工計畫預計將再延長，而關於勞工貸款部分仍在與勞動部爭取中。

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