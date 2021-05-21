急買口罩拆開見「2根壓條」愣住　內行揭功用！眼鏡族賺到了

▲眼鏡起霧讓人很抓狂。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日本土疫情嚴重，台人對防疫用品的需求量大增。日前有一名女網友買口罩回家後，忽然發現盒子內的口罩都有2根壓條，讓她感到匪夷所思，「有誰的口罩是2個壓條的嗎？」。貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有不少人表示，「感覺很好用」、「我喜歡2個壓條的」。

這名網友在Dcard上發文表示，她日前去藥局購買口罩，一盒50入裝、要價299元，但是買回家後，卻發現口罩設計與先前看到的都不同，上頭居然有2根壓條。原PO一共買了2盒，她拆開後一一查看，結果發現2盒內的每片口罩都長這樣，讓她覺得很奇怪。

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▲口罩上有2根壓條。（圖／翻攝自Dcard）

從原PO貼出的照片可見，口罩上除了常見的鼻樑壓條以外，中間也有一根壓條，戴上以後，大約會落在口鼻附近。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這一款更好用好嗎？口罩更立體、不會黏著嘴巴」、「我喜歡2個壓條的」、「之前見過一個日本朋友就是用這種的，當時覺得好高級」、「這樣比較好」、「我的是中間2個壓條，更挺、更舒服」、「用過2個壓條的，真的很好用喔！嘴巴那邊更挺，呼吸、講話都不會影響」、「對有眼鏡的人來說很友善，不會起霧」、「有支撐條的真的比較好用！口罩比較立體，終於可以好好呼吸了」。

此外，還有不少網友敲碗求買，「好想要」、「可以代訂嗎」、「看起來好好用，+1想了解名稱去找找哪裡有賣」。