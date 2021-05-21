快訊／新北累計895例！侯友宜宣布增設「三重社區篩檢站」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日下午公布新增314本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，其中板橋37例最多。新北市長侯友宜宣布增設三重社區篩檢站。

今日三重地區確診人數今日暴增26人，侯友宜表示，目前新北已有7座社區篩檢站，共24處篩檢站，明（22）日將於三重設立1處社區篩檢站，保護三蘆地區居民，他表示，目前有200個警員加入數據分析，目前鎖定的熱區八成都有萬華活動史，每個疫調大約需要1-2小時，完整疫調可以幫助我們更快速對疫情做判斷。

衛生局長陳潤秋表示，找出確診者及匡列感染源，數目越大挑戰越艱難，提醒如有接觸高風險區的市民，要提高警覺，做好自我健康管理。

【三重聯醫篩檢站】

服務醫院：新北市立聯合醫院

服務區域：三重、蘆洲

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【板橋篩檢站】

服務醫院：聯醫板橋醫院

服務區域：板橋、三重

服務量能：每日400

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【土城長庚篩檢站】

服務醫院：土城長庚醫院

服務區域：土城、中和

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【永和耕莘篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：永和、中和

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新莊樂生篩檢站】

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、樹林

服務量能：每日100

服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：輔大醫院

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和

服務量能：每日200

服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)

中和區莊敬路49巷29弄2號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200

服務地點：新店交通公園

新北市新店區民族路109號

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢