快訊／大台北午後雷雨！「天空一片黑」南港萬華、三蘆雨彈猛砸

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，21日有鋒面比較接近台灣北部海面，水氣漸增，大台北地區、宜蘭地區及中南部部分山區等，有明顯熱對流發展，午後雷陣雨會轉趨明顯。台北地區包含南港、萬華、三重及蘆洲等21日下午陸續出現降雨情況。

氣象局預報21日鋒面在台灣北部海面，午後雷陣雨轉趨明顯，水氣稍增，「北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨」，中南仍為多雲時晴，但午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

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▲大台北地區21日下午多處降下大雨。（圖／記者許靖騏攝）





▲氣象局雷達回波圖，越紅代表降水的強度就越強。（圖／氣象局）

大台北地區多地21日下午5時許漸漸烏雲密佈，不久後果然降下相當急且大的雨勢，包含南港、萬華、三重、蘆洲等均有網友在臉書回報降雨情況，另外根據雷達回波圖則可以發現，台北、新北市上空均呈現紅色。



此外，這一波鋒面22日（周六）仍會在台灣北部海面，清晨中南部沿海地區有局部短暫陣雨，東半部及北部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨並有局部大雨發生機率。

鋒面23、24日（周日、下周一）則會往北移至東海附近，屆時將水氣減少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東地區有局部短暫陣雨，但午後北部、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

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