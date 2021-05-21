上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出病毒微粒

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情持續升溫，今（21）日再增312例本土病例。從足跡來看，有不少個案是在同一餐廳染疫，像高雄昨（20）日新增確診個案即為「餐廳群聚」，2桌的確診者互不認識，各自在同一家餐廳不同包廂用餐卻都染疫，研判傳染源頭可能是「確診者使用同一間廁所」。重症專科醫師黃軒即指出，「病毒就藏在你的糞便裡」，當沖馬桶時，含有病毒的氣溶膠顆粒，就會從糞池中散播到馬桶附近的空間，下一個使用者即可能中招。

▲上完廁所沖馬桶時，恐將含有病毒的氣溶膠顆粒散播到馬桶附近的空間。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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有可能「上個廁所就感染病毒」嗎？黃軒醫師引述去年發表在國際期刊《腸胃學》（Gastroenterology）的一項研究指出，在這些新冠確診者合併有胃腸道症狀的糞便樣本中，找到病毒的機率為48.1%。而另一項香港的調查發現，有一半左右的新冠確診者仍有病毒藏在糞便中。

黃軒表示，在「沖馬桶」這個動作中，就有可能將病毒傳播出去。由於馬桶在沖水時會產生強烈的湍流，而湍流會將含有病毒的氣溶膠顆粒從糞池中排出到馬桶附近的空間，而大力沖刷生物物質，會導致物化現象，因此在廁所中產生的生物氣溶膠會含病毒在糞顆粒，尤其公共廁所空間相對狹小，人流密集和通風不足，也就影響了病毒易傳播的途徑。

黃軒也提到，據研究顯示，約有40～60%的糞屎顆粒物會在我們沖水之後，立刻噴到馬桶座區上方，而除了馬桶外，水槽、水龍頭和地板，都能發現新冠病毒的蹤跡。對此，黃軒提醒：

1、盡量不要上公共廁所

2、廁所內戴上口罩

3、在沖水前先放下馬桶蓋，基本上能減少廁所內病毒從糞池噴出的濃度

4、使用前，先清潔馬桶坐墊

5、上完廁所，仔細用肥皂洗手，同時要把手擦乾才能離開廁所