桃市餐飲一律改為外帶　鄭文燦：請公民營市場自治會協助宣導

▲針對疫情期間，餐飲小吃業是否採外帶方式減少接觸風險，市長鄭文燦21日在防疫會議上表示，經發局協調詮釋56個公民營市場自治會幫忙宣導，餐飲一律改為外帶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情期間，民眾在傳統市長購物或用餐是否可以內用還是外帶引發不少市民疑慮？桃園市長鄭文燦21日表示，市府今天決定56個公有與民營市場，由經發局協調各自治會進行餐飲外帶宣導工作，再由自治會協助會比較快，主要是傳統市場人流較多，沒辦法落實實名制，再加上也有確診足跡會到傳統市場，所以要避免脫下口罩機會，由各自治會負責協調各攤商，一律改成用外帶的方式。

有媒體詢問，若政府部門或民間企業員工確診，是否按照疫調方式確定匡列對？鄭文燦指出，不管是政府部門或是民間企業，若有員工確診，一樣是按照疫調方式來確定匡列範圍與對象，所以不會影響到政府運作，也不會影響產業的運作，即使有工廠遇到確診事件，市府一樣按照規範來進行。

▲疫情期間，桃市設置篩檢站，20日下午已有民眾在篩檢站外排隊等候篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有關各區設置篩檢站部分，何時能啟用？量能是多少？鄭文燦強調，目前全市14個篩檢站下週都會全面啟用，每個篩檢站能量最高可以到300人，所以大概是4200人。以這幾天實施狀況分析，目前篩檢能量是夠的，同時要做到動線有安全距離，預約篩檢不會造成現場混亂，同時要採取有症狀、有接觸活動史者才篩檢策略，以避免篩檢能量流失。

另外，篩檢過後民眾，其健保卡雲端會註記30天，這部分要特別謝謝衛生局同仁，因打1922專線專人接聽來安排，這個負擔是蠻重的。14個篩檢站都是標準配備，是以組合屋或者是貨櫃組成，有空調、網路，一樣醫護人員與篩檢民眾會有所區隔，桃園市的篩檢策略，基本上都是達標的，也有很多縣市前來取經，希望14個篩檢站都可順利運作，讓民眾安心放心。

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