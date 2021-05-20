桃園水情進入橙燈　鄭文燦：距供五停二不遠、市民要有心理準備

▲桃園市長鄭文燦20日主持抗旱會議時表示，經濟部已宣布桃園水情進入橙燈，用水大戶必須節水2成，洗車業者要自主停業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園水情不佳，石門水庫20日下午5時為止，有效蓄水量僅剩11%、約2246萬噸，經濟部宣布桃園市水情從21日起進入橙燈。市長鄭文燦主持抗旱會議時表示，進入橙燈代表節水率需達20%，特別是用水大戶，現在要協調包括洗車業者要自主停業，調度、備援與節水三方要並進；另外，若水庫蓄水跌入10%以下就可能進入紅燈，屆時會以供五停二等限水措施，市民要有心理準備。

鄭文燦指出，中央抗旱指揮中心今天已經決議，桃園市從21日起水情進入橙燈，橙燈階段節水率要到達20%，特別是工業大戶，使用1000度以上水權大戶都需節水2成，桃園市之前已經停掉游泳池與三溫暖，接下來接著會協調包括洗車業者要自主停業，桃園目前在水源調度、備援與節水三方要同時並進。

鄭文燦解釋，調度部分，目前北水南調，希望能夠增加大八德大湳水廠，從三峽河、鳶山堰與板新水廠供水數量，從1天20萬噸再往上提升；備援部分則包括地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水等5種水源，都必須充分回收再利用，希望工業用戶1400口備援地下水井都要全面啟用。

▲桃園市長鄭文燦20日指出，水情吃緊進入紅燈已不遠，籲請市民要有心理準備。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，市區與公園88個民生用備援水井也要全部到位，將近600個供水水塔也要整備好，我們必須因應紅燈階段所謂的二階段限水，未來有可能進入供五停二的二階限水措施，目前橙燈階段已經不是壓力測試，目前供水情勢就是非常吃緊，石門水庫已經不到13%，未來的5、6月下雨情勢仍不明朗，所以按照天氣預測，我們還是有很大的風險，因此橙燈階段仍然就要準備二階段供五停二節水策略。

鄭文燦強調，所有的備援方案都需啟動，希望包括各種地下水使用方案，都能夠順利推動，另外若一旦進入二階限水就很嚴重了，現在是從減壓供水改成減量供水2成，未來若二階限水就必須分區供水或分時供水，大概朝供五停二的方向，市民朋友們要有心理準備，中央抗旱指揮中心已經發布橙燈，桃園進入紅燈可能性也非常大，會請各單位做好準備，各種方案都要派上用場。

另外，媒體詢問工業用水的部分會不會擔心？鄭文燦認為，現在要減供20%給工業大戶，他們可以啟用地下水，當然部分因為產能關係會僱用水車，我們目前也有將近100輛水車可以支援。

什麼情況下會進入紅燈？鄭文燦說，若完全沒有下雨可能，且石門水庫又降到10%以下，就有可能進入紅燈。

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