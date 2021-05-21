口罩取締單日46件！鄭文燦：加設3集中檢疫所...爭取桃園人優先權

▲桃園市長鄭文燦21日在防疫會議上表示，全市已有14座篩檢站，採取1992預約方式，另外疫情中心希望桃園增加3處檢疫所，我們希望能讓輕症者入住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦21日在防疫會議上表示，目前全市已設置14個篩檢站，採取1922預約方式避免擁擠，目前篩檢能量一天可以到達4200位；另外，桃園有5個集中檢疫所，因為支援雙北，目前已接近滿載，中央疫情指揮中心希望桃園能增加3個以上，增加部分希望能優先讓桃園集中檢疫民眾，包括輕症者能夠入住。

鄭文燦指出，桃園已設置14個篩檢站，分布在北中南各區，採取1922預約方式以避免擁擠，篩檢站都是標準配備，篩檢動線也很順暢，目前篩檢能量一天可以到達4200位，以目前預約狀況來看應該是充足的。因為篩檢條件是需有接觸與活動史，加上有症狀者才適用，篩檢後健保卡會在雲端註記30天，這個標準是確保篩檢能量，也是精準篩檢策略，目前14家是足夠的，若疫情有所發展則會陸續增加。

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▲桃園市長鄭文燦21日在防疫會議，各局處長聽取防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市境內有5個集中檢疫所，因為支援雙北，目前已經接近滿載，市府與中央疫情指揮中心密切聯絡，希望桃園能再增加3個以上，但市府希望增加的部分能優先讓桃園集中檢疫民眾，包括輕症者能夠入住，包括醫護人力也會進駐，目標是5個集中檢疫所能提高到8個以上。

另外，針對醫院分類分流，以及醫院防線自我保護，目前食藥署緊急使用的PCR核酸檢測的儀器設備跟檢驗試劑，也有很多合格廠商，市府已協調一家可以作快速的PCR檢測廠商捐贈15部，預定再購買總共6500劑試劑，分送給11家責任醫院，原則上住院前要做好PCR實驗室標準檢測，或者用PCR快速檢測，這兩個方式，務必確保病患入院前能夠完成檢測程序，而且是要做核酸檢測，這樣比較精準，才不會有偽陽性、偽陰性的問題，可讓醫院自我保護提高，這部分儀器與試劑，請秘書處盡快完成捐贈跟採購。

其次，針對未戴口罩開罰部分，警察局昨天已開罰共計46件，未來希望加強開罰比例，讓民眾知道一定要戴起口罩，不過因這幾天全國都已經實施，市民朋友應該都知道了，不至於刻意挑戰法律。

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