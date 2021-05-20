桃捷1到3月虧損近2億！6成收益來自機場端　疫情下客人剩不到5%

▲桃捷提出「智慧營運．桃捷防疫」專題報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應華航諾富特飯店疫情，桃捷迅速採取各站獨立不支援的對策，總經理蒲鶴章20日於市政會議提出「智慧營運．桃捷防疫」專題報告。市長鄭文燦表示，桃捷公司有六成收益來自機場端營運，但這兩年桃園國際機場客運量不到原來的5%，因此桃捷公司至少減少六成營收，受到疫情的衝擊也比其他捷運公司更大，虧損也是必然可見。

桃捷公司總經理蒲鶴章19日於市議會接受市議員黃婉如質詢時表示，今（2021）年3月至今，桃捷公司約虧損2億元；針對營運前虧損補貼費用，桃捷公司也積極行文向交通部爭取。

市長鄭文燦於市政會議指出，桃捷自2017年3月開始營運，翌年運量最高點為8萬多人，但在2020年疫情發生後，運量不斷下降，營運受到很大的挑戰，而桃捷週邊店家收益也受到很大的影響，鄭市長建議可酌減租金，協助紓困，之後市府也會協助疫後振興。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，桃捷公司持續運用AI人工智慧推動智慧營運及創新優化的服務。今年獲交通部鐵道局指定為「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」示範場域，計畫期程為4年8個月，總經費2億5,600萬元，規劃建置桃捷雲平台、開發AI影像辨識、AI語音應答、AI預警模型等AI應用服務及新增智慧維修系統等，會作為未來其他軌道產業的參考計畫。

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