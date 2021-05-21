屏東1確診　東港警分局啟動「異地辦公」減少交叉感染機率

▲因應疫情，東港警分局實施「異地辦公」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為因應新冠肺炎疫情日漸升溫，東港警分局為維持勤業務正常運作，分局長林文煜於日前即指示啟動「異地辦公」防疫應變計畫，並由業務組規劃將內勤各組人員抽調三分之一人力分別部署至不同辦公處所，分散風險、減少交叉感染的機率，以確保緊急情況時所有警政勤業務如常運作。

▲▼酒精消毒。

國內疫情持續拉警報，屏東縣於5月21日已出現首例確診，東港警分局為了不讓疫情停止機關運作，並兼顧資安管控，於5月20日開始即執行超前部署，由各組先派1-2名同仁前往東港分局警備隊(原大鵬灣派出所)「異地」辦公」，期能實地針對公務系統、通訊、資訊設備等進行實地測試，維持公務運作順暢，確保與警察機關聯繫暢通，如疫情升高即可無縫接軌並立即啟動異地辦公作業，讓警政勤業務運作，不因疫情而停止，確保分局各項勤業務穩定運作。

▲▼機動派出所、間隔辦公。

而外勤單位部分，在單位之間先建立相互支援之編組，並於勤務規劃採行「分組」、「分流」及「動線區隔」之概念，亦即把警力透過分組，分散在不同時段執勤，並將辦公空間按組細分場域，宣導各組員警平時儘可能不接觸別組場域或辦公設備，以減少員警彼此接觸之機會以及員警確診後被匡列之規模，並透過「機動派出所」設置，延續該所在原地受理民眾報案及洽公工作的需要。

分局長林文煜表示，超前部署異地辦公之目的是為了降低疫情對機關運作之衝擊，並藉由滾動式檢討發掘問題，進而解決問題，確保機關持續運作，不會因疫情而讓轄區之治安交通安全維護工作因此停擺，要讓轄區居民感到安心，也讓民眾知道防疫沒有法律假期，充分展現維護轄區治安與交通決心。

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