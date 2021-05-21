疫情狂爆！負面消息充斥令人不安　李家同提最重要「2句話」

▲李家同呼籲，這時刻大家最需要感謝和關懷。（圖／翻攝自李家同臉書）



記者顏如玉／綜合報導

本土疫情大爆發，連續6天確診超過百例，不僅讓台灣醫療陷入緊繃，同時還充斥許多負面新聞，國立清華大學榮譽教授李家同特別在這個時刻發文，表示在這危機時刻，社會仍在運作，「我們應該有一種感謝的心情，也應該在這個時候更加關心別人。最重要的是，我們社會最需要的是兩句話，『謝謝你』和『你好嗎？』。」

最近台灣疫情爆發，網路上充斥著負面新聞、政客的謾罵和名嘴越來越激烈的言辭，李家同表示，這樣當然會造成老百姓的焦慮和不安，讓大家心情不好，「對國家來說也絕對不是一件好事。」

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因此李家同呼籲大家想一想，即是在這樣的危機中，社會依然在運作，應該懷有感謝的心，「首先，我們應該感謝所有的醫護人員，他們是在最危險的情況下工作的。我們也應該感謝全副武裝在烈日下站崗的士兵、維持交通系統的工作人員。」

另外，李家同表示，包括製作食物和產品的人、宅配員、工廠人員，甚至每日的垃圾車清潔人員，都應該和他們說聲謝謝，「我們應該感謝所有維持國家經濟的人。」

除了感謝以外，這種時刻大家也須更加關心週遭人，畢竟疫情影響了許多人的生計，若是親友被放了無薪假，雖然無法給予實質的幫助，但至少通話慰問一番，或是會考要放榜了，也能關心他們，「我們也應該在這個時期設法讓大家轉移一些注意力。」

李家同表示，在這艱難的時期，不要注意那些會使人不安也沒有正面價值的言論，「我們社會最需要的是兩句話，『謝謝你』和『你好嗎？』。」