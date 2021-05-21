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確診家屬怨等嘸隔離通知「感覺被遺忘」　網無奈：電話根本打不完

▲▼網友發文確診家屬等不到通知「感覺被遺忘」　網無奈：電話根本打不完。（圖／截圖自爆怨2公社）

▲網友發文，確診家屬等不到隔離通知「感覺被遺忘」，前線無奈：電話根本打不完。（圖／截圖自爆怨2公社）

記者顏如玉／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫、本土案例連日激增，每日隔離、匡列人數劇增，也讓台灣醫療陷入緊繃，有網友在「爆怨2公社」PO文表示，媽媽確診後已經送進醫院，但家屬始終等不到隔離或採檢通知，「感覺像被遺忘」，不過隨後也有網友無奈留言「不是我們不打給你，是根本打不完。」

原PO表示，自己的媽媽在上週四(13日)自費採檢，這週一(17日)收到電話確診，同時也疫調了全家人的姓名、電話，週二(18日)晚上已經送到醫院，目前身體狀況好多了，不過直到20日為止，確診家屬卻沒被通知要居家隔離，完全要原PO自主隔離。

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原PO家裡確診後，每天都會打電話到1922詢問，但仍然沒有結果，她表示雖然能體諒衛生單位和醫護人員都相當辛苦，「但至少可以來通電話。讓我們知道後續處理狀況，而不是感覺被遺忘了。」

原PO擔心，雖然他們很有警覺心，但像這樣同住的高危險群，或許一開始就已經有了無症狀感染，或是等採檢兩天才確診，等於在自主隔離的前三天可能就身上帶有病毒了，過了一週才發現，「這中間是不是就是一個漏洞。病毒已經不知道又傳多遠出去了。」

文章PO出後引發討論，網友怒批政府，「這叫超前部署？」也希望能學習國外案例，但也有網友透露，「不是我們不打給你，是根本打不完...無奈」，不少人替醫護發聲，「這時期多點體諒，你對他一個，他要對上百個，保重自己最重要」、「只能說我們的資源真的吃緊，無法兼顧到一切，所以我們更應該自覺，謝謝您的自我警覺，讓一條可能的傳播鏈得以斷絕。」

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