快訊／疫情何時降溫？　侯友宜點出關鍵時間點

記者徐政璿／台北報導

全台進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心21日公布新增314本土案例，已連續7天破百。針對疫情何時降溫，新北市長侯友宜在下午的防疫記者會上表示，只要大家盡量保持室內外社交距離，就可以控制，相信這兩週就會往下降。

侯友宜表示，疫情爆發快一週，看到新北市民自動自發，能夠團結，透過「低度活動」防疫，雖然動用很多人力，基本上大家都把口罩戴起來，但仍有少數不聽勸導，目前經過執行，戴口罩變成生活必做的一件事，市民都在家做防疫，心裡真的很悶，他也請心理師給大家諮商，會提供在家運動短片，新北人一定會團結，「我只有一句話，謝謝市民配合！」

侯友宜說，按照CDC和專家學者判斷，要到5月28日才會明朗，才會確定，新北市每天100多例，上上下下，其實大家看到數據上上下下都會忐忑不安，只要大家保持低度活動，自我保護做好，盡量保持室內外社交距離，就可以控制，相信這兩週就會往下降。

根據新北市公布快篩率的調查結果，15日3.9%，16日4.5%，17日4.1%，18日2.8%，19日2.9%，20日3.6%。至於在區域部分，板橋4.35%，土城3.12%，永和1.76%，樂生2.83%。

關於新北確診的數字，侯友宜表示，今天確診144人，比昨天161人下降，但這些數據起起伏伏，新北疫情還在嚴峻當中，例如三重從昨天的7人上升至26人，中和從41人下降至19人，數據都起起伏伏，要長時間觀測。

▼侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）