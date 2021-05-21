歐盟凍結中歐投資協定議案　陸駐歐盟使團回應：不是誰對誰的恩賜

▲歐洲議會表決通過將中歐投資協定議案凍結。（資料照／路透社）

記者魏有德／綜合報導

歐洲議會昨（20）日以壓倒性票數通過凍結中歐投資協定的議案，代表議會將停止審議該協定，使該協定未來走向變得撲朔迷離。對此，大陸駐歐盟使團發言人措辭強烈的回擊，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，「不是誰對誰的恩賜。」

▲大陸駐歐盟使團認為中歐投資協定是互利共贏的政策。（圖／路透）

大陸駐歐盟使團發言人強調，中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應，「中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與我們相向而行。」

據了解，歐洲議會是以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決通過將中歐投資協定議案凍結，解除條件為，「直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。」

▲大陸一帶一路政策中，中歐班列扮演重要角色。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，大陸官媒《人民日報》社評用「粗暴狂妄」來形容恢復審議中歐投資協定的條件，「中歐投資協定談判歷時7年，在雙方已經達成共識後歐洲議會跳出來搗亂，這是歐方無法完整遵守規則的一個缺陷，反映了歐盟作為經濟夥伴有可能因為政治考慮橫生枝節的不確定性。」

評論指出，中國這個時候不妨以靜制動，讓子彈多飛一會兒，「我們一方面要堅守自己的原則，一方面應繼續加強與歐洲理性力量的合作與互動，實際擴大雙方經貿合作的空間，只要能讓更多歐洲人真切意識到和中國合作的好處，歐洲議會就最終撐不住，輸給歐盟內部的理性力量。」