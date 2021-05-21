人口密度逼北京　陸革命基地「削山建城」

▲延安市現況沙盤圖，上方黃土坡上為新區北區所在地。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／西安報導

中國大陸陝西省延安市，是共產黨紅軍早期革命重鎮、進入北平（北京）前的主要根據地。由於市中心人口急遽擴張，人口密度直逼北京、上海，2012年起，中共在此啟動有史以來規模最大的「削山、填溝、造地、建城」岩土工程，一期於清涼山上，建設面積10.5平方公里的延安新區（北區），已投入使用。

延安位於陝北，地處黃河中游、黃土高原的中南部地區，被清凉山、鳳凰山和寶塔山包圍，延河和南川河分割，在三山兩河之間，過往因地形易守難攻，躲避日軍轟炸，在1935年成為紅軍的落腳點和出發點，「中華蘇維埃共和國臨時中央政府」首都，有中共革命遺址445處，今年適逢建黨百年，力推「紅色旅遊」、「學習黨史」，可以說是人滿為患。

▲延安市當初削山建城的景象。（圖／取自百度百科）

另隨近年人口成長，全市僅36平方公里的城區，容納近50萬人口，密度接近北京、上海，達每平方公里1.47萬人，人均建設用地僅72平方公尺，因此夾在三山兩河之間之間的延安，決定實施「中疏外擴」的發展戰略，分三期建設總占地78.5平方公里的新區。

第一期建設新區北區，面積10.5平方公里，2012年開工，建設期4年，規劃投資53億元人民幣，透過在延安清凉山南北中軸線北部削平、填土，創造出可容納15到20萬人的空間，也是市政府所在地；另新區東區、西區則分別位於寶塔山東南、鳳凰山西側，作用為區及行政中心、住宅、紅色文化旅遊產業中心等。

以新區北區建設為例，工程土方總量3.63億立方公尺，挖土方2.0億立方公尺，填土方1.63億立方公尺。面對破壞水土、生態的疑慮，官方指稱，建設新城是不得不的考慮，透過論證，削山填溝後改變地質形態，實驗沉降只有4公分。

延安在削山建城後，設立1374畝延安新區新經濟產業園，在既有「紅色旅遊」外，引入華為、中國電信等，設立延安雲計算數據中心，發展大數據產業，產業轉型。延安大數據運營公司副總經理劉小朋表示，目前延安雲計算數據中心，已基本完成新區路網的智慧化管理，以及部分場景的人臉識別，和一般政務、繳費的線上處理等。

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▼延安雲計算數據中心總控大廳。（圖／記者陳政錄攝）