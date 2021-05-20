UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口　襯衫整批扣留洛杉磯港口

▲日本服飾品牌UNIQLO疑似使用新疆棉，貨品遭美國扣留。（圖／達志影像）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日本平價服飾UNIQLO一批銷往美國的襯衫今年1月在洛杉磯港口被擋下，理由是美國認為UNIQLO疑採用中國的新疆棉。儘管業者已提出原料無涉強迫勞動的證明，美方依然不接受。

美國國土安全部去年12月宣布，因為涉及強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）對「新疆生產建設兵團」（XPCC）生產的棉花製品發出暫扣令（Withhold Release Order），扣留新疆生產建設兵團生產的棉花與棉花製品。

日本時事通信社報導，根據CBP於5月10日公布的文件，今年1月5日UNIQLO一批銷往美國的襯衫在洛杉磯港口被扣留，原因是原料疑為中共旗下新疆生產建設兵團生產的棉花。

UNIQLO於3月底提出文件反駁，指這批襯衫的原料與新疆生產建設兵團無關，但不被CBP接受，反稱UNIQLO沒有提出該商品「生產、加工、處理的紀錄」，還說「（生產）關係者與工廠的地點不明」。

UNIQLO母公司迅銷公司（Fast Retailing）昨天對此表示「非常遺憾」。

迅銷公司表示，已確認原料的供應鏈並未涉及侵害人權的強迫勞動，所使用的棉花在生產過程也沒有強迫勞動的問題；該公司已提出各種證明文件，但仍不被CBP採納。

報導指出，迅銷公司會長兼社長（董事長兼總經理）柳井正4月召開決算記者會時，未明確回應旗下企業是否有用新疆棉。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天說，政府也正在收集相關情報，為保障日本企業正當的經濟活動，將採取適當的對應。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

EASY SHOP線上開幕慶，無痕內褲160元起