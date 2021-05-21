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黛妃專訪自爆婚變　竟是BBC騙來的！威廉王子罕見動怒：永不該播出

▲▼英國黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黛妃1996年與查爾斯離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國黛安娜王妃（Princess Diana）1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪，坦承與丈夫查爾斯王儲的婚姻有第三者，震驚國際。最新調查披露，記者當年誘騙她受訪，使威廉王子罕見公開發表聲明，譴責這段訪問破壞雙親的感情，加劇家庭失和，「永遠不該再播出。」

根據《路透社》，20日公開的調查結果證實，BBC掩蓋自家記者巴希爾（Martin Bashir）1995年以欺騙手段取得獨家專訪機會的事實。黛妃當年登上時事紀錄片節目「廣角鏡」（Panorama），坦言婚姻中「有3人」、「有些擁擠」，吸引超過2000萬英國觀眾收看，重創王室形象，隔年與查爾斯離婚。2年後，36歲的黛妃在巴黎發生車禍離世。

▲▼查理斯王子與黛安娜王妃的婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 查爾斯與黛妃在外界眼中曾是人人稱羨的愛侶。（圖／達志影像／美聯社）

黛妃的弟弟斯賓塞（Charles Spencer）去年11月出面指控，他當年受騙上當，才會將黛妃介紹給巴希爾。已退休的前最高法院法官戴森（John Dyson）耗時6個月進行調查，日前發布報告指出，巴希爾原先只是個沒沒無聞的記者，為取得專訪機會，向斯賓塞謊稱黛妃遭安全部門竊聽，還雇用2名高級助手跟蹤她，並出示偽造的銀行帳單，增加可信度。

爆炸性專訪播出後，巴希爾被上司問及如何取得專訪機會時多次撒謊，說法存在疑點，BBC管理階層卻未仔細審查，掩蓋真相。調查報告顯示，BBC未能達到該公司要求正直與透明的媒體準則，已經致信向白金漢宮道歉。透過這次專訪取得事業成功的巴希爾也為說謊與偽造文件道歉，但他仍不相信是這些因素促使黛妃接受訪問。

威廉王子20日在推特上傳親自錄製的影片表示，「我認為促成這段訪問的欺騙性手段大大影響我母親的說法。這段訪問是造成我的雙親感情惡化的主因，且傷害無數人。得知是BBC的失敗導致她生命中最後幾年的恐懼、偏執與孤獨，令我感到難以言喻的悲傷。」

他進一步指出，人們在1995年提出疑慮時，BBC就應該進行適當調查，「這起悲劇不僅是因為一名流氓記者，也是因為BBC的領導階層。他們沒有提出尖銳的問題，而是視而不見。調查報導發現的問題不只令我的母親和家庭失望，也令大眾失望。」

▲▼威廉王子及哈利王子。（圖／CFP） 

▲ 黛妃與年幼的哈利王子、威廉王子。（圖／CFP）

哈利王子的聲明則未直接提及BBC，而是將矛頭指向廣泛的媒體，以及「剝削文化與不道德行為的連鎖反應，最終奪走她的生命」。他表示，「對於那些採取某種形式的問責的人們，感謝你們，這是邁向正義與真理的第一步。然而，令我深感擔憂的是，相同或甚至更糟的手法至今依然普遍。」

哈利與妻子梅根去年卸下王室成員職責，移居加州。哈利先前向幾家英國小報提告時便曾公開表示，害怕母親被媒體放大檢視的遭遇在梅根身上重演。

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