黛妃專訪自爆婚變　竟是BBC騙來的！威廉王子罕見動怒：永不該播出

▲ 黛妃1996年與查爾斯離婚。(圖/達志影像/美聯社)



記者陳宛貞/綜合外電報導

英國黛安娜王妃(Princess Diana)1995年接受英國廣播公司(BBC)專訪,坦承與丈夫查爾斯王儲的婚姻有第三者,震驚國際。最新調查披露,記者當年誘騙她受訪,使威廉王子罕見公開發表聲明,譴責這段訪問破壞雙親的感情,加劇家庭失和,「永遠不該再播出。」

根據《路透社》,20日公開的調查結果證實,BBC掩蓋自家記者巴希爾(Martin Bashir)1995年以欺騙手段取得獨家專訪機會的事實。黛妃當年登上時事紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama),坦言婚姻中「有3人」、「有些擁擠」,吸引超過2000萬英國觀眾收看,重創王室形象,隔年與查爾斯離婚。2年後,36歲的黛妃在巴黎發生車禍離世。

▲ 查爾斯與黛妃在外界眼中曾是人人稱羨的愛侶。(圖/達志影像/美聯社)



黛妃的弟弟斯賓塞(Charles Spencer)去年11月出面指控,他當年受騙上當,才會將黛妃介紹給巴希爾。已退休的前最高法院法官戴森(John Dyson)耗時6個月進行調查,日前發布報告指出,巴希爾原先只是個沒沒無聞的記者,為取得專訪機會,向斯賓塞謊稱黛妃遭安全部門竊聽,還雇用2名高級助手跟蹤她,並出示偽造的銀行帳單,增加可信度。

爆炸性專訪播出後,巴希爾被上司問及如何取得專訪機會時多次撒謊,說法存在疑點,BBC管理階層卻未仔細審查,掩蓋真相。調查報告顯示,BBC未能達到該公司要求正直與透明的媒體準則,已經致信向白金漢宮道歉。透過這次專訪取得事業成功的巴希爾也為說謊與偽造文件道歉,但他仍不相信是這些因素促使黛妃接受訪問。

