不受梅根夫婦影響　76％民眾認為凱特會是好女王

▲ 威廉王子全家福 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

實習記者巫彥臻／台北報導

梅根和夫婿哈利王子接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，不僅指控王室裡有種族歧視，也多次討論和威廉夫婦的問題。此採訪並未受到王室歡迎，面對梅根的種種指控，凱特沒有正面回應，也堅決不受蘇塞克斯家族影響。

根據《每日星報》報導，據知情人士透露，威廉王子對梅根「對待凱特的方式」懷恨在心，即使妻子凱特與哈利之後和好，威廉也永遠不會原諒梅根。英國《每日郵報》王室作家伍頓（Dan Wootton）透露，威廉的怒火已經持續了一年多。

近幾個星期來，威廉與凱特跨越好幾個里程碑，4月23日是結婚10週年，他們公開親密照，顯示兩人感情仍非常融洽，5月2日凱特又分享親手為女兒夏綠蒂拍攝的生日形象照。艾可萊兒女士表示，梅根兒子2歲生日時，他們公開的照片令民眾失望不已，而威廉夫婦發布一連串照片的時間恰到好處，不僅讓民眾有更好的印象，也是梅根與哈利應該學習的。

威廉與凱特也於本月5日創立YouTube頻道，首支影片僅有25秒，卻衝破3百萬觀看次數，頻道累積50.6萬訂閱，成功進軍Youtube網紅圈。雙方坐在沙發上，威廉指著鏡頭，並對著凱特說：「妳要小心說話，因為這些人可正在拍攝！」凱特笑著回答：「我知道。」透過影片來展現出他們的親和與專業。

在YouGov最近的一項調查中，有76％的受訪者表示，認為凱特一定或可能成為好女王，她通常都排在最受歡迎的三位皇室成員中，僅落後於女王或偶爾落後於她的丈夫。

▲凱特與威廉結婚10周年。

▲威廉夫婦開創Youtube頻道。