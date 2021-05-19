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哈利自爆「承受痛苦折磨」　暗批父親教養方式！新節目談心路歷程

▲▼ 英國威爾斯親王查爾斯王儲及兒子薩塞克斯公爵哈利王子於2019年4月合影。（圖／達志影像）

▲英國查爾斯王儲（左）和兒子哈利王子（右）於2019年4月合影。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

英國哈利王子近日接受數場採訪，高調討論自己的心理健康問題，甚至自曝王室生活陷入「痛苦與折磨」的循環，暗批父親查爾斯王儲（Prince Charles）教養方式。他將與美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）共同製作紀錄影集《你看不見的我》（The Me You Can't See），談論對抗心理疾病的心路歷程，並且致力去汙名化。

哈利在播客節目上形容，王室生活就像1998年電影《楚門的世界》（The Truman Show），或者被關在動物園裡。雖然他強調無意責怪任何人，「但在養育子女方面，如果我經歷某種形式的痛苦與折磨，那是因為我的父親或父母或許也曾經歷過……我將確保自己打破這個循環，不再將它傳遞下去」。

CNN等外媒報導，哈利與歐普拉將在《你看不見的我》中，邀請歌手女神卡卡（Lady Gaga）、演員葛倫．克蘿絲（Glenn Close）、NBA馬刺隊球星德瑪爾．德羅展（DeMar DeRozan）等名人，公開談論對抗心理疾病的經歷。

哈利和歐普拉談及污名化議題時指出，患者往往被貼上「瘋了、失去理智、沒辦法保持冷靜」等標籤。哈利說，「接受幫助的決定，不是軟弱的表現，在今天的世界裡，比起以往任何時候都更是力量的表現」。

根據哈利、梅根創辦的慈善機構Archewell官方網站，此節目「旨在替一項遭到高度誤解的主題去汙名化，給予觀眾希望，讓這些人知道，他們並不孤單」。

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