專家估下周這2天是關鍵　確診人數沒降就「圍堵失敗」

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心19日宣布全國進入三級警戒。中華民國防疫學會理事長王任賢推測，疫情洪峰可能會落在下周三或下周四，並於兩周後降到谷底，屆時如果確診數沒有下降，就表示「圍堵政策」失敗。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（20日）召開「防疫升級！社區感染連環爆」視訊座談會線，王任賢在會中表示，目前的本土個案都是「舊感染者」，往後再推算兩個潛伏期，疫情洪峰可能會出現在下周三或四，並於兩周後降到谷底。

王任賢說，屆時若確診數沒有下降，就代表圍堵政策失敗；他並指出，同時染疫數字應該是拋物線，現在卻是每天維持2、300例的水平線，顯示篩檢點不夠多，否則萬華的陽性率下降，全國確診數也應該下降，因此他建議，各地應該廣設篩檢站。

針對外界憂心是否會升至四級警戒，中央疫情中心指揮官陳時中表示，全台升至第三級是希望「全國腳步一致」，只要公共衛生手段做完整，不希望會升到四級，也相信我們不會走到那裡，指揮中心正努力避免這種情況發生。

依指揮中心規劃，若連續14天平均每天新增100名本土案例，並且一半以上感染源不明，這兩項條件並存，才會進入第四階段封城規劃。