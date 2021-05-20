總統官邸貓狗是否要篩檢？　張惇涵：台灣沒有進行動物篩檢

▲總統府發言人張惇涵（資料照／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統官邸協助照顧退役工作犬的一位志工19日主動通知確診後，總統醫療團隊隨即啟動應變作業，在第一時間為總統蔡英文及相關人員進行核酸（PCR）檢測，所幸全數陰性。面對外界憂心貓狗傳染給總統，是否安排牠們篩檢？總統府發言人張惇涵20日表示，剛剛有跟農委會防檢局做過相關確認，目前沒有任何文獻顯示，病毒會在貓狗身上增殖後再傳染給人，這部分也跟醫療團隊完整確認過了。

張惇涵進一步用3個科學層面解釋，第一，台灣目前未有對動物進行篩檢；第二，科學上，目前這4隻退役工作犬有定期洗澡、消毒，而犬舍昨天也進行全面消毒，研判安全無虞；第三，19日的篩檢人員呈陰性，未有安全疑慮。

張惇涵也指出，4隻工作犬部分，目前是住在原本犬舍，暫時不會進入總統居住處所，同時官邸也暫停志工服務。

記者會召開前，張惇涵已透露，經過初步調查，該名志工是今天下午中央疫情指揮中心公布的確診案例之一，居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史；該人上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵也表示，該名志工在19日經篩檢確診後，在第一時間主動回報府內幕僚，總統醫療團隊也隨啟動，即刻為總統、與總統密切接觸的維安人員、幕僚，及其他志工進行核酸檢測篩檢，包含總統在內，篩檢共25名皆為陰性。

目前雙北疫情嚴峻，其中中和區多日為新北市單日新增最高確診數的行政區。根據中央流行疫情指揮中心數據，中和區20日新增41例本土確診。

▼總統領養的退役犬跟浪貓想想與阿財。（圖／翻攝自蔡英文臉書）